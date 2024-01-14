救人英雄｜33歲鐵路工人　靠觀察乘客3大警號​　9年救回29名輕生者

▲ 33歲鐵路工人靠觀察乘客3大警號​，9年救回29名輕生者。

現代人生活壓力大，要多多關注精神健康。英國一名33歲鐵路工人，自2015年起至今透過3方面的敏銳觀察，成功拯救下29名意圖自殺的乘客。其善舉感動世人，盛讚他是「真英雄」，最近被頒授大英帝國員佐勳章（MBE）。他呼籲社會需要對身邊人更多關心，「不要避忌討論精神健康」。

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綜合外媒報道，駐倫敦地鐵伊麗莎白線Paddington站的33歲鐵路工人Rizwan Javed，自2015年至今9年時間，因擅於敏銳觀察乘客心理狀況，及時發現異樣而成功拯救下29名有輕生念頭的人。

對此，他表示並非自己身懷絕技，而是因10年前初入行時參加過撒瑪利亞（Samaritans）的培訓課程。課程中，他學會如何識別弱勢群體、如何與他們對話，並如何帶領他們回到安全地方。Rizwan分享，有3大警號是他平時會多加注意的：

乘客面部表情是否不妥

是否有乘客站在人少地方，故意將自己與其他乘客作隔離

一直不上車，在月台徘徊

Rizwan坦言，他在培訓結束2天後上班，確實透過學到的技巧，在月台救下一名當刻想尋短見的人。

視獲救者如親人

Rizwan表示，自己曾救下一名女士，該女士不久後回到月台擁抱自己，感謝Rizwan的救命之恩：

「如果沒有你，我現在不可能站在這。」

Rizwan自此收穫了難以言喻的感動和滿足，稱感覺像多了一些家人，令他更珍惜每一個被他救下的陌生人。

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獲頒授大英帝國勳章

Rizwan的英雄事跡被記錄在《King‘s New Years Honours List》，最近他更獲頒授大英帝國員佐勳章（MBE），其家人為他獲得榮譽倍感驕傲。但Rizwan並沒有因此自滿，表示會用自己的知名度繼續善舉，向更多人傳播關注心理健康的意識，呼籲民衆對身邊陌生人多點關懷：

「很多類似的事情，打破障礙，讓人們談論心理健康，無論是在工作中還是在家裡，一直是我自己的應對機制。不要避忌和身邊人討論精神健康，也不需要害怕去關心陌生人，要有自信你可以幫助到他人！」

抑鬱症3大核心症狀

遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，假如情緒受到長期壓抑，恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。精神科專科醫生鄧萬豪表示，假如患上抑鬱症，或出現3大核心症狀：

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拆解4大都市人減壓方法

都市人每日面對繁重工作及壓力，學會如何減壓非常重要。鄧醫生表示，生活中有許多小習慣，其實都可以為大家輕鬆減壓：

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