睡眠健康｜深夜墮樓1小時後被發現 15歲少年送院多處骨折 揭患一睡眠障礙惹禍險死

▲ 上海一名15歲少年於晚上入睡後出現夜間夢遊，結果不慎從6樓家中墜落，造成多處爆裂性骨折。

夢遊症可引發危險意外？上海一名15歲少年，於晚上入睡後出現夜間夢遊，結果不慎從6樓家中墜落，造成多處爆裂性骨折。由於事發深夜，他於1小時後才被人發現並送往醫院，所幸進行手術後情況明顯好轉，目前仍在康復中。本港精神科專科醫生曾指出，夢遊多數出現於4歲或以上兒童，而成因有很多，患者一般會隨着步入青春期改善或消失，提醒家長切勿嘗試喚醒夢遊期間的子女，令兒童感到更大的驚恐。

最新影片：

全身多處爆裂性骨折

據《澎湃新聞》報道指，該名少年夢遊墮樓逾1小時後才被發現，雖然意識清醒，但雙腳已經無法站立，並且感覺麻痺，被送往上海交通大學醫院附屬上海兒童醫學中心後，經CT電腦掃描檢查，證實胸部、腰椎等多處位置發生爆裂性骨折，而脊椎不穩定骨折更伴隨神經損傷，出現雙下肢截癱，且有神經壓迫、損傷，情況十分危急。

▼ 點擊圖片放大 +2

手術成功康復良好

醫院專家團隊為少年制定專屬手術方案，治療過程中同時進行減壓手術，並且採用導航技術及神經功能監測，降低出現併發症及二次損傷機率，大幅縮短手術時間。

手術最終順利完成，少年雙腳於術後隔天已可完成上抬、屈膝等簡單動作，麻木感亦有明顯好轉，成效顯著。目前少年仍處於術後康復階段，醫院表示會繼續進行營養神經、抗感染等症狀處理，並將依其恢復情況調整治療方案。

兒童及青少年較常出現夢遊

上海兒童醫學中心發展行為兒科心理治療師王廣海表示，夢遊於兒童和青少年群體中頗為普遍，部分兒童夢遊時會走進父母房間，但亦可能會去一些奇怪的地方，例如地下室，甚至是走到戶外。患者每次夢遊大概可持續幾分鐘至半小時、甚至更長的時間，加上他們夢遊時處於深層睡眠狀態，因此第二天往往對發生的事情一無所知。

王廣海強調指：「雖然一般認為夢遊是良性的，但家長應留意孩子夢遊時，可能會不慎受傷，例如跌倒在樓梯上或走出戶外。」

他又表示，夢遊症在大多數情況下都無須刻意進行治療，但如果兒童面臨傷害風險或夢遊頻繁發生，則有可能需要介入，夢遊症的治療方式可包括藥物治療或行為療法，如果家長感到焦慮，或擔心孩子夢遊的問題，應及時尋求專業人員協助。

夢遊半數屬遺傳 壓力大瞓得差有影響

本港精神科專科醫生傅子健曾受訪表示，由於兒童的腦部仍在發育，若腦內用作控制肌肉的部分不能正常休息，導致失去控制身體能力，做出一些無意識行為，便是患上了夢遊。他稱夢遊多出現於4歲或以上兒童，輕則會「發開口夢」，重則會自行做出複雜的動作，如重複開關門、穿衣服、打開雪櫃拿東西吃、在不適當的位置便溺，甚至能進行簡單對答等，惟患者睡醒後不會記得當時做過的行為。

兒童夢遊5大成因

傅醫生解釋，出現夢遊的成因有很多，其中約一半患者有家族遺傳；若進食朱古力或可樂等可導致精神亢奮的食物或飲品、服用藥物、壓力過大或睡眠質素欠佳，均有機會引發夢遊。雖然現時香港並沒有統計兒童患夢遊症比率；但他舉例稱，英國每5名兒童便有1人染病，美國兒童的發病率亦有12%。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

夢遊時被人喚醒 易陷入更大驚恐

傅醫生稱，兒童夢遊的症狀，一般會隨着步入青春期改善或消失，並提醒家長切勿嘗試喚醒夢遊期間的子女，因此舉會令兒童感到更大的驚恐，「會令佢覺得好徬徨，唔知自己喺邊度，隔一陣先回返魂」。

由於夢遊多發生於睡眠早段的深層睡眠，他稱家長若發現子女出現症狀，可於小朋友的床邊安裝閉路電視，觀察是否於晚上某個特定時段發病，嘗試打斷其睡眠周期，「例如小朋友每晚10點左右病發，家長可以早15分鐘喚醒他，之後再讓他重新入睡，會有助減輕患者的夢遊症狀。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm