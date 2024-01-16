校長專訪︱小五生親恩宴親自下廚父母食到眼濕濕　八鄉校長：創造親子幸福感

▲ 八鄉中心小學的黎校長每年都會舉辦全方位學習周，讓學生在課本以外學習不同的技能。

【八鄉中心小學/元朗區小學/自然學校/八鄉/村校】位於元朗區的八鄉中心小學有別於市區的小學，校內有一片綠油油的草地供學生追、跑、跳，加上校內平房式的設計，上學猶如每天度假一樣，遠離石屎森林的煩囂。就連校長都不是穿正裝，而是頭戴漁夫帽、簡單的T恤打扮，原來這身裝束每個學生、老師甚至校工都有一套，更加融入學校的大自然環境。八鄉中心小學的黎婉姍校長指學校每年都會辦全方位學習，每一級都有不同的主題， 而當中小五學生需要由買餸開始動手製作一餐親恩宴給父母品嘗，有父母吃到兒女親手煮的菜式，不禁感動得眼濕濕。

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創造家長學生之間幸福感

八鄉中心小學每年都會有全方位學習周，每一級都有一個主題去做主軸，1年級做玩具、2年級做公園、3年級做環保戰士、4年級做四驅車、5年級做廚師烹調親恩宴，6年級做時裝設計師，能夠籍住這個星期，得到自學機會，我們主張自主學習，當中5年級的親恩宴，令父母感受最深，黎校長指想給小朋友知道爸媽養育不是一件易事，讓小朋友珍惜食物及表達對家長的敬意、孝心。

▲ 小五學生親手下廚煮親恩宴。湛斯雅攝

每名學生會獲得50元的買餸錢，如果只得四人一組，就只有200元，六人一組則有300元，學生們想好菜式後到附近街市買餸，學校規定要煮3餸一湯，最好有甜品。學生在過程中學會了如何理財及團隊合作精神，而學校有不少是非華裔學生，有些尼泊爾或巴基斯坦的同學是不能吃豬肉，要通過協調去制訂菜式，讓同學學習文化共融，明白不同的背景，學識尊重別人的文化。在烹調的過程中，校長看到同學的進步:

第一日有些小朋友連打蛋都不會，雞翼熟不熟都不知道，到煮到一圍枱出來，父母吃過後都感動到想喊。

黎校長表示事前英文老師會教同學撰寫英文邀請卡，正式邀請家長到校品嘗親恩宴，而學生又會在家中拿花樽，美麗的桌布去裝飾枱面，整件事是非常有儀式感，很多父母都專程請假來吃這一餐飯，「證明子女在父母心目中是很重要，有父母未能請假，同學就會請老師吃，這個是很好的正向關係，去告訴幸福感很容易就會有，只要很關顧大家的關係就可以。」

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雖然只是一餐家常便飯，但意義非凡，父母見到子女成熟長大的一面，有爸爸開心地表示「女兒可以嫁得出!」有家長見到子女會自動自覺洗碗，感到相當驚訝「好難估到佢識洗碗」。而同學們都學到原來煮一餐飯出來是一點都不容易，學懂珍惜食物，不會去挑剔及批評媽媽煮的東西不好吃。

童年的美好的回憶一世也會記住，校長希望同學及家長藉著這些甜絲絲的回憶，及跟不同的人去學習不同的經驗和經歷，共同創造一輩子都難忘的印記。

大帽山訓練毅力

求學除了是吸收知識外，訓練內在性格同樣重要。黎校長每年都會帶小三、小四的同學上大帽山及嘉道理農場，訓練毅力及耐力，「有蚊咬或者好熱，但都要學懂如何集中到精神去望植物多樣性。」她笑言：「有些學生是從來都沒有體驗過這些攰到死的全方位學習。」

黎校長也感謝老師的付出，她坦言人力及向心力很重要，感恩老師一直支持學校的工作，

有些老師沒有下廚過，也沒有做過四驅車，為了學生都去嘗試。老師跟小朋友的關係，建立得好，任何事情都可以迎刃而解。

最後黎校長表示每年都舉辦的原因是希望每位同學都有一個難忘的回憶，「希望我們能夠給他們童年一些甜絲絲的回憶，跟不同的人去學習不同的經驗，會曾經想起我跟這位同學或者老師去經歷了一些很重要的事。」

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記者:林碧洋