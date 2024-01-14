亂倫爭議｜拍拖半年揭為表兄妹　情侶照結婚兼計劃生B　21歲女捱轟澄清「血緣關係」

▲ 美國一名女子近日在社交平台上自爆，與男朋友拍拖半年後意外發現他們竟是表兄妹，然而兩人無視血緣關係照樣結婚。

美國猶他州一名女子近日在社交平台上自爆，與男朋友拍拖半年後，意外發現他們竟是表兄妹。然而，兩人無視血緣關係照樣結婚，甚至有生育的打算。他們的故事曝光後引起熱議，但同時亦引來不少網民批評，認為他們此舉屬於亂倫。

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綜合外媒報道，現年21歲的Makenna Hagemeyer一向有在海外版抖音（TikTok）分享日常生活的習慣。她於2023年11月上載以「Just Utah Things」（只是猶他州的事情）為題的影片，自爆當初和25歲的丈夫Eli Hagemeyer拍拖半年後，意外發現兩人其實是表兄妹，不過兩人最後仍決定結婚。

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據報，兩人原本居住的猶他州雖然允許表親結婚，但雙方都必須年滿55歲且無法生育，因此他們後來搬到表親結婚合法的佛羅里達州居住，並結為連理。

網民狠批：這是亂倫

Makenna公開婚訊的影片發布後獲得極大迴響，在網上累積140萬點擊率，但亦引來不少抨擊。有網民怒罵「跟猶他州沒有關係，這是亂倫」、「太噁心了」、「這就是其他人認為美國人不斷近親繁殖的原因」；亦有人認為他們不應該公開有血緣關係的事實，「你們自己知道就好，為甚麼要告訴大家」。

她在影片爆紅後透露，其實丈夫一開始並不希望公開這個「秘密」，但最終在她的乞求下同意。而兩人之後亦計劃在今年生小孩。

事件曝光距今1個多月，但來自網民的玩笑及批評未見平息。有見及此，近日Makenna就再度拍片解釋她和丈夫的血緣關係，指出兩人雖然是「表親」（cousins），但在血緣上其實是遠房親戚，並非近親通婚，希望網民可以冷靜下來。不過她並未透露更多有關兩人血緣關係的細節。

近親繁殖子女易患遺傳疾病

對於亂倫一事，據香港家庭計劃指導會（家計會）資料顯示，近親通婚最惹關注的是日後對下一代健康的影響。親緣之間，由於相同的基因較多，夫妻雙方帶有相同的不良隱性基因的機會較高，亦即是說較易將家族內的遺傳疾病傳給子女，但不代表一定會生下有問題的子女。當然若夫婦不打算生育下一代便沒有這方面的顧慮。

至於表哥表妹之間成婚會否涉及亂倫？家計會解釋，表親通婚不是亂倫，此情況是沒有絕對的應該或不應該，結婚與否畢竟是個人的抉擇；若認為值得承擔以上的風險，亦可以考慮諮詢醫生意見，再由醫生轉介往專門提供基因化驗服務的部門，作詳細分析。

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