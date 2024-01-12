【預設醫療指示】李夏茵：條例草案通過後一年半才正式生效　研以醫健通儲存副本

▲ 立法會正討論預設醫療指示條例草案。(資料圖片)

立法會今日(12日)討論預設醫療指示條例草案。醫務衞生局副局長李夏茵表示，《條例草案》通過後要預留充足時間，讓醫療機構、相關部門和團體更新其指引、紀錄和系統，同時，我們會加強推展晚期照顧和有關生死議題的公眾教育。當局初步計劃在《條例草案》通過後大概一年半後才生效。

李夏茵表示，訂立預設醫療指示會以「慎入易出」作為原則。在「慎入」的情況下，列明了訂立指示的過程須有不少於兩名符合若干條件的見證人在場，而其中一人必須為註冊醫生。該醫生須信納訂立者簽署指示時

（一）有精神能力就維持生命治療作出決定， （二）訂立者已經獲告知指示的性質及遵從當中每項指令對其自身的影響。

至於「易出」方面放在撤銷上。在撤銷指示方面，訂立者只要有精神能力就維持生命治療作出決定，便可隨時以口頭、書面或銷毀方式表示自己撤銷了指示。



李夏茵亦指，預設醫療指示的掃描副本可以儲存至指定電子系統，作為一個有效的證明。李夏茵表示，有機會計劃以醫健通儲存預設醫療指示，亦正積極研究電子訂立和撤銷預設醫療指示的可行性，推展預設醫療指示的全面電子化，並讓相關法律條文在電子系統就緒時生效。

被問到當病人及家屬、或不同家屬對於預設醫療指示下想法有不同，應如何處理。醫院管理局臨床倫理委員會主席謝文華表示，病人簽署預設醫療指示前，會設有「預設醫療指示照顧計劃」，並讓家人簽與。她表示，醫生有責任令病人清晰表達意願，基於中國人社會對生死的忌諱，而簽訂預設醫療指示亦可能需要多次的過程，最後需要病人願意、家人亦同意病人的決定才作決定。她亦指，如不早讓病人決定，家人於病人臨終時會好大包袱，因此需要讓病人了解及早下決定的重要性。

謝文華表示，照顧的未期腎衰竭病人當中，病人決定不去洗腎的時候，醫生會告知病人是可以隨時改變主意。謝文華指，預設醫療指示非讓病人亂做決定，不過病人需要肯定、以及安全感，非是簽一個死約。 她表示，尊重病人的決定，但亦需要尊重病人反悔作出決定。

如家人稱病人於最後關頭撒銷指示，但病人其實沒有作出決定，應如何處理?李夏茵強調，醫生會作最後把關，按其專業判斷作決定。李夏茵亦表示，預設醫療指示並非見一次醫生就下的決定，於晚期照顧計劃中需要過程。

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記者：陳展棋