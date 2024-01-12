【小心財物】警拘2內地男子涉屯門輕鐵巴士盜竊　涉款4萬多元

▲ (黃傑偉攝)

警方昨日(11日)早上於屯門區以「盜竊」罪拘捕2名年齡分別為31及55歲的內地男子，懷疑涉及近期屯門區9宗輕鐵及巴士盜竊案，並於其中一名疑犯身上搜出部份與案件有關的贓物。

屯門警區重案組主管督察胡諾軒表示，警方今年1月接獲多宗報案，報案人於屯門區乘搭輕鐵及巴士期間，被人打開手袋或書包盜取銀包、現金及信用卡等財物。經深入調查及翻看大量閉路電視，警方鎖定涉案目標人物，昨日早上在多個高危地區進行針對性埋伏，並於早上7時發現2名可疑男子於杯渡輕鐵站徘徊，至鍾屋村站警方以涉嫌「盜竊」拘捕2名分別31歲及55歲，持雙程證來自廣西及杭州的男子，並在其中一人身上搜出部分贓物。

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屯門警區情報組主管高級督察郭皓靈形容，被捕2人為機會主義者，會於繁忙時段在巴士或輕鐵趁人多犯案，特別針對單獨乘車的女子，打開受害人手袋或書包，盜取現金銀包及信用卡等財物。

警方提醒市民，於人多擠迫地方要管理好財物，可以將手袋置於身前，以防賊人有機可乘。警方重申，盜竊罪屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監禁10年，切勿以身試法。警方並會配合宣傳，於1月29日至2月初展開宣傳防盜周，將防盜訊息提供給市民。

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記者：黃傑偉