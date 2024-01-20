全港最齊全英國大學及寄宿學校教育展，不要錯過！

全港最齊全的英國大學及寄宿學校教育展將會於1月27至28日舉辦，届時會有超過40間頂尖英國大學及寄宿學校一同參與，衆多學校選擇，一定有一間是你的心水！

申請英國大學統一採用UCAS，而特別需要注意的是，UCAS首輪申請現已進行中，截止日期為2023年1月31日。排名較高的大學學位極爲有限、競爭更激烈，因此家長和同學都應該及早開始準備，爭取機會入讀心儀的學校及學科！

重點推介：由英國大學心理學教授主講的 –「如何幫助香港學生情緒控制及解決心理問題」



香港青少年輕生率呈上升趨勢，學童情緒問題惹關注。中文大學醫學院調查顯示，受訪6至17歲在學兒童及青少年中，有24.4%人在過去一年，受到至少一種精神疾病困擾，但近半數照顧者不願意尋求專業協助。1月27日我們十分榮幸邀請到英國著名大學University of Exeter心理學教授 Dr. Cassandra Lowe爲大家講解如何通過心理學幫助了解及解決學童的情緒及心理問題，亦呼籲家長及同學心理問題不容忽視，多關心身邊的孩子或同學的心理狀況，及早求醫，防止更多悲劇發生。

「英國牛津、劍橋、醫學院2025申請全攻略 | 由琥珀教育APAC 課程老師現場授課和模擬面試」



相信各位家長和同學們都有意入讀英國頂尖大學及科目，如牛津大學、劍橋大學、英國G5大學、及各大學醫學院。英國的頂尖大學都要求學生在不同的考試中取得優異的成績，例如雅思考試 (IELTS) 中取得6.0或以上的成績，並且一些專業學科需要通過特定的學科考試。是次展覽亦邀請到醫科生，同時亦是琥珀教育的卓越精英課程 (APAC)導師，為各位有意入讀醫科的同學提供即場授課及模擬面試。卓越精英課程亦提供不同的英語考試準備 (IELTS / UKiset等)和專科考試特訓 (UCAT/ BMAT等)，並且會有在名牌大學畢業的專業導師一對一指導大家，盡力為大家爭取入讀名牌寄宿學校和大學的機會！

「部分英國寄宿學校為琥珀教育學生提供優惠申請費用」



另外，除了英國大學外，亦邀請到近20間英國寄宿學校參展，包括Cheltenham College, Kingham Hill School, Queen Ethelburga’s, Sidcot School, The National Mathematics & Science School, Wrekin College等。經琥珀教育申請，可即獲得申請費用優惠。寄宿學校的入學要求雖高，但要求最高的是英國政策所規定的學生監護人。 監護人是英國政府極力注重的政策，未滿十八歲的同學們必定要有一位監護人從而保障學生的安全。如果希望親友能夠親自成為監護人的話，申請步驟和要求也十分繁複。因此，琥珀教育為大家提供監護人服務，琥珀教育的監護人服務榮獲英國監護人組織及英國寄宿學校會雙重認證，同時與英國有400所寄宿學校存有緊密合作，為大家提供和推薦優質的寄宿家庭和貼心的照顧。

有興趣進一步了解更多英國大學及寄宿學校的升學資訊，歡迎參加由琥珀教育舉辦的「英國教育展2024」，1月27日將會舉辦一共5場升學講座，更邀請到學校代表親自講解，涵蓋包括如何選擇英國寄宿學校、英國醫學院申請攻略、英國著名大學University of Exeter心理學課程簡介、獸醫及健康科學銜接課程等，切勿錯過！

「英國教育展 2024 UK Education Fair 2024」

日期：2023年1月27及28日 （星期六及日）

時間：上午11時至下午4時半

地點：灣仔萬麗海景酒店8樓舉辦 (港鐵會展站B3出口)

立即登記：https://www.amberedu.hk/ev0127/

【講座推介】

1月27日 (星期六)

11:30am – 12:15pm 【如何成爲香港執業物理治療師及職業治療師】

12:20pm – 1:05pm 【如何幫助香港學生情緒控制及解決心理問題】*以英語進行

1:10pm – 1:55pm 【英國寄宿學校之選及英國監護人服務 (倫敦港人主理)】

2:00pm – 3:15pm 【英國牛津、劍橋、醫學院2025申請全攻略 | 由琥珀教育APAC 課程老師現場授課和模擬面試】

3:20pm – 4:05pm 【毛孩生病怎麽辦？英國獸醫課程之選】



（特約）