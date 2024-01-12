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環保夢想 | 90後女生迷失後鎖定志向 獲獎學金海外留學 矢志投身環境保育

升學教育 17:49 2024/01/12

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熱門 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

Adelaide（右）於IVE課堂上 學習操作環境監測儀，以檢測 建築物室內空氣中致癌物質「 氡氣」的水平。

「不論它是否對生態系統有益處，每一個物種都有其內在價值。」香港專業教育學院（IVE）環境科學高級文憑應屆畢業生兼賀維雅基金會獎學金得主羅黛玲（Adelaide），以生態學理論分享她個人的價值觀及抱持的信念，說明了她為何立志投身生態研究及保育工作的原因。

環保工作喚起兒時興趣

Adelaide高中選修視覺藝術，畢業後順理成章升讀本地專上院校的設計相關高級文憑課程，但學業壓力令她的健康不勝負荷，先後兩度停學休養。其後她經歷一段迷失期，數年來輾轉嘗試不同工作，包括設計、游泳教練、環保及教育等。

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於環保機構工作期間，她協助僱主推廣及執行「都市固體廢物收費試驗計劃」，讓她認識到環保業界的發展前景，找到人生發展方向，並說：「全球都在講可持續發展、氣候變化、綠色產業，我相信業界長遠需要環境教育、自然保育、可持續環境規管及環境影響評估等人才。」

這份工作亦再度喚起她兒時對環保的興趣，「媽媽是環保先鋒，不但在家嚴格執行廢物回收，又要求家人節約用電用水。爸爸則愛好登山，經常帶著我上山探險，讓我喜愛接觸大自然。我自小見證著父母身體力行支持環保，當我決定重新出發時，便選擇了向環境保育方向走。」Adelaide說。

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    重返校園學習環保知識

    在2021年，Adelaide毅然辭去穩定的文職工作，重返校園，期望裝備專業知識為日後發展奠下基礎，「當時父母不太贊成，但我清楚知道一定要增進知識，才能發展心儀專業，所以選擇了修讀IVE環境科學高級文憑課程。」然而，Adelaide高中專修文科，缺乏理科基礎，加上休學多年，雖然享受在IVE上課的日子，但第一個學期面對新知識及學習環境，難關處處。最終她在老師悉心教導及同學幫助下，慢慢克服學習困難，並在環境化學科取得A級成績。

    在學期間，Adelaide學會操作不同儀器來監測各種環境污染問題，例如檢測建築物室內空氣中致癌物質「氡氣」的水平，又學到近年新興的室內垂直耕種技術，令她對環境管理及綠色產業有更全面認識。她又先後獲安排在環境聲學工程公司及能源管理公司實習，累積實際工作經驗。

    立志投身生態研究工作

    她說：「實習令我了解到業界採用的最新環境保護技術，並有機會了解工程所產生的噪音及空氣污染情況，以便公司持續監測工程對環境的影響。這些經驗都有助我了解環境影響評估的實際工作流程。」

    在眾多範疇中， Adelaide鍾情生態學，「IVE課程會教我們如何計算物種間的競爭，並透過模擬分析物種生存趨勢，以預計物種的存活或滅絕的可能性；又會安排實地考察，讓我們了解中華白海豚的生態環境，令我對環境生態教育產生濃厚興趣。」

    走出低谷圓夢海外升學

    Adelaide憑努力走出人生低谷，去年以優異成績獲頒賀維雅基金會獎學金，現於英國普利茅斯大學升讀環境科學學士課程，並計劃完成碩士後，返港加入環保行業發展。「我很感激獎學金的支持，讓我有難得機會到海外升學，父母亦為我感到自豪，令我堅信重返校園是正確的決定。」她勉勵同路人，學習「永不太遲」，只要認清目標，勇敢向前，總會有出路。

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