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龍咁威丨鄭中基夥機動兵工廠賺新年財　Ronald爆一成員勁污糟

娛樂 17:32 2024/01/12

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熱門 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

鄭中基接拍滴露廣告。

久違五年再開紅館騷的鄭中基（Ronald），為了下月農曆新年機動娛樂主辦的首個紅館演唱會，籌備工作正如火如荼，希望以最好狀態見人。

作為今次演唱會的投資者、監製，兼宣傳及表演「大佬」， Ronald除了訓練聲線和練習歌單外，原來秘訣在於做好日常清潔，才可以自製好運，和一眾歌迷健健康康過龍年。

「正所謂『我一係唔威，一威就要龍咁威』！食正龍年，新正頭梗係想開個好頭，最緊要令自己健健康康。依家正值流感高峰期，點都要有支酒精搓手液同殺菌濕紙巾旁身，我亦會叫經理人湘姐定期在演唱會後台唔同地方噴消毒噴霧，確保環境衛生，咁個個都可以保持健康啦！」

跟阿杰（周芷慧）和Wade（陸維德）一起拍攝。

讚阿杰最乾淨　

作為「機動兵工廠」的廠長Ronald，過去幾年也與「機動娛樂」的台前幕後一起度過，今年開新年騷之餘，公司又多了BB新成員，更帶挈阿杰（周芷慧）和Wade（陸維德）賺「新年財」，三人齊齊接拍滴露廣告，一次過宣傳家居消毒藥水、消毒噴霧、消毒萬用濕紙巾、洗衣旋珠、洗衣機除菌清潔劑等多種家居消毒清潔產品，可謂喜事多籮籮！

「機動六人組」視Ronald為「大佬」，亦是清潔糾察。如果大夥兒在公司「重中之重」的大枱吃飯時，不先清潔枱面、外賣盒及食具等，都會被他「提點」。

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Ronald自問有資格評價哪個學員最邋遢，不過都要「保護」當事人：「係邊個就交畀大家估下啦，不過我警告佢，再唔執好道具同攝影器材，我就唔畀佢claim錢！」

他更笑道，這位「污糟貓」要向阿杰學習，因為每次吃完飯，她都會執得乾乾淨淨，家中甚至連一條頭髮都沒有。

Ronald演出前秘訣在於做好日常清潔。

阿杰則解釋，因為自己一個人住，一切家務例如拖地、抹窗、洗衫、洗廁所等，都由自己負責，而且是滴露忠實用家，買齊一系列家居清毒清潔用品，確保家中每個角落都乾淨企理，認真抵讚！

農曆年之匪夷所思

談到農曆年之匪夷所思，阿杰和Wade都有爆笑事件分享。Wade表示，每次向婆婆拜年，她都不會先封好利是錢，而是「隨緣」地將身上的所有散紙、紙幣放在利是封內，所以孫兒們每一年都會收到奇怪數字，例如HK$783、HK$327，開利是就像開福袋一樣！

而阿杰也回憶起有一年大掃除，婆婆拖地拖了好久，但一直拖都還是有好多泡泡，十分奇怪。婆婆說是清潔劑，也納悶為什麼會這樣，最後發現，原來是沐浴露！

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