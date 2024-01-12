八達通帶頭引領的士電子支付發展　加入銀聯、Alipay 搭的士俾錢更方便靈活

有沒有試過搭的士忘記帶錢？以後可避免出現這些尷尬場面！八達通卡有限公司（八達通）宣布，由1月25日起，將會開放八達通的士支付網絡予銀聯、Alipay等二維碼支付平台加入，以後搭的士就可以透過的士上的八達通流動收款機，拍八達通或以銀聯及Alipay掃碼付款，讓港人及旅客有更多支付選擇，建構智慧城市！

▲ 八達通行政總裁應天麒宣布，由1月25日起，開放八達通的士支付網絡，的士乘客可透過八達通流動收款機，使用八達通以及銀聯二維碼付款。

司機無須額外申請 實卡、二維碼都可一嘟支付



八達通宣布，為進一步推動的士業界電子支付發展、提升旅客訪港體驗、加速香港發展成為智慧城市，由1月25日起，乘客搭的士可以透過的士上的八達通流動收款機，拍八達通或掃碼付款，除了使用八達通卡和手機八達通外，亦可使用銀聯或Alipay付款，既方便又快捷！

▲ （左起）八達通產品部總監葉勁生先生、銀聯國際香港分公司助理總經理李兆豐先生、八達通行政總裁應天麒先生、（右起）八達通市務總監李玉兒女士、AlipayHK 市場部主管張凱傑先生在新聞發布會中合照，宣布八達通卡有限公司和銀聯、AlipayHK、內地支付寶合作，共同推動香港電子支付發展。

八達通表示，目前已有21,000名的士司機可透過商用版八達通App收款。的士司機接受其他支付平台收款，無須額外申請，只須更新商用版八達通App即可享用最新服務。

▲ 八達通行政總裁應天麒主持啟動儀式。

對於今次八達通的新措施，運輸署發言人亦表示十分支持，而且會繼續與不同電子支付系統的營辦商保持溝通，以推動的士業界引進電子支付方式，方便乘客支付車費。

▲ 八達通市務總監李玉兒及產品部總監葉勁生回記者問題。

推獎賞計劃 鼓勵業界使用八達通



為鼓勵的士業界積極加入八達通收款行列，八達通更特別推出獎賞計劃，由即日起至2024年3月31日，的士司機只要成功推薦同業開立商用版八達通App賬戶，而受薦司機在開戶首30日內有最少5次滿$22八達通收款，雙方即可各享$100獎賞。於推廣期內，的士司機可享最多10次推薦獎賞，最高可賺$1,000獎賞；而新開戶的的士司機，亦可獲贈八達通流動收款機以及豁免手續費至2025年底。

▲ 八達通產品部總監葉勁生先生示範如何使用八達通卡或掃二維碼支付的士車資，的士司機只須在商用版八達通App内輸入收費金額，乘客便可於八達通流動收款機拍八達通或掃碼付款。

想了解更多詳情，可登入八達通官方網站：https://www.octopuscards.com/

（特約）