八達通帶頭引領的士電子支付發展 加入銀聯、Alipay 搭的士俾錢更方便靈活
有沒有試過搭的士忘記帶錢？以後可避免出現這些尷尬場面！八達通卡有限公司（八達通）宣布，由1月25日起，將會開放八達通的士支付網絡予銀聯、Alipay等二維碼支付平台加入，以後搭的士就可以透過的士上的八達通流動收款機，拍八達通或以銀聯及Alipay掃碼付款，讓港人及旅客有更多支付選擇，建構智慧城市！
司機無須額外申請 實卡、二維碼都可一嘟支付
八達通宣布，為進一步推動的士業界電子支付發展、提升旅客訪港體驗、加速香港發展成為智慧城市，由1月25日起，乘客搭的士可以透過的士上的八達通流動收款機，拍八達通或掃碼付款，除了使用八達通卡和手機八達通外，亦可使用銀聯或Alipay付款，既方便又快捷！
八達通表示，目前已有21,000名的士司機可透過商用版八達通App收款。的士司機接受其他支付平台收款，無須額外申請，只須更新商用版八達通App即可享用最新服務。
對於今次八達通的新措施，運輸署發言人亦表示十分支持，而且會繼續與不同電子支付系統的營辦商保持溝通，以推動的士業界引進電子支付方式，方便乘客支付車費。
推獎賞計劃 鼓勵業界使用八達通
為鼓勵的士業界積極加入八達通收款行列，八達通更特別推出獎賞計劃，由即日起至2024年3月31日，的士司機只要成功推薦同業開立商用版八達通App賬戶，而受薦司機在開戶首30日內有最少5次滿$22八達通收款，雙方即可各享$100獎賞。於推廣期內，的士司機可享最多10次推薦獎賞，最高可賺$1,000獎賞；而新開戶的的士司機，亦可獲贈八達通流動收款機以及豁免手續費至2025年底。
想了解更多詳情，可登入八達通官方網站：https://www.octopuscards.com/
（特約）