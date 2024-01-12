【大學發展】蔡若蓮指8大多年沒加學費　將告知教資會調整學費原則

▲ 教育局局長蔡若蓮今日（12日）出席傳媒午宴，透露將告知教資會調整大學學費的相關客觀原則。（馮琪雅攝）

新一份財政預算案將於下月發表，財政司司長陳茂波早前稱是時候檢視部分長期未調整的公共服務收費。教育局局長蔡若蓮今日（12日）表示，教育局會檢視所有以「用者自付」為原則的收費，並指資助大學學士學費多年來沒有加過，教育局將告知教資會調整大學學費的相關客觀原則。

8大每年學費維持在42,100元。蔡若蓮今出席傳媒午宴時，被問到大學學費有沒有調整空間時，她指大學學費多年來沒有加過，教育局會檢視所有以「用者自付」為原則的收費，除了培育未來社會人才的同時，亦需顧及社會責任，在考慮加費時有客觀準則，包括是否適當時候，以及不同階層負擔能力，教育局會告知教資會調整大學學費的相關原則。

此外，去年發表的施政報告提出，推動合適的自資院校發展成為「應用科學大學」，並預留啟動資金。教育局常任秘書長李美嫦表示，月內會公布相關路線圖，列出成為應用科學大學的條件和準則，包括必須先獲大學院校資格，並預告在下月預算案公布成立應用科學大學聯盟的啟動資金，資助院校發展應用學科。

蔡若蓮亦表示，局方制訂準則會參考國際標準，相信有意向的院校已作出準備，局方爭取於上半年成立本港首間應用科學大學，局方亦會配合相關院校，在暑假前能夠以應用科學大學的新身份進行招生，並重申大學屆時毋須改名「應用科學大學」。

另外，中文大學校長段崇智日前請辭，將提早於明年1月離任，對於有中大前副校長黃乃正日前批評「有人玩政治」及「無叻人肯來港做校長」，蔡若蓮指出，不同人對事件有不同解讀，是言論自由，相信香港仍有吸引力；中大亦將成立遴選小組展開全球招聘，認為中大能自行應付，選出新校長帶領中大向前走。

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記者：馮琪雅