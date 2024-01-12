【XBB疫苗】1月18日起開展第二階段XBB疫苗接種計劃　50歲或以上人士可以接種

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​政府今日（12日）公布1月18日起將開始第二階段XBB新冠變異株接種計劃。政府重申，現有供應的所有新冠疫苗，包括滅活、信使核糖核酸原始株或二價疫苗，以及XBB新冠疫苗均能有效預防重症及死亡。為保障個人健康，合資格接種人士可繼續選擇接種任何一種現有供應的新冠疫苗。

政府自去年12月14日推出XBB新冠疫苗的第一階段接種安排，集中資源為居於院舍成年人士及65歲或以上長者提供接種服務。接種數字在第一階推行後錄得明顯上升，截至昨日（11日），已接種約45,000劑新冠疫苗，當中包括約31,000劑XBB新冠疫苗。由於現時上述組群的接種數字已趨穏定，政府將展開第二階段的XBB新冠疫苗接種安排，擴展至其他高風險優先組別人士，包括50歲至64歲人士、18至49歲有長期病患的成年人、六個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦及醫護人員。



由1月18日上午9時起，所有高風險優先組別人士（包括50歲或以上人士、18至49歲有長期病患的成年人、六個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦及醫護人員）可於政府網上預約平台（booking.covidvaccine.gov.hk/forms/index_tc.jsp）預約，並可由當日起到相關接種地點接種XBB新冠疫苗，以完成初始劑次或額外加強劑。合資格的市民如需要協助上網預約，可前往任何一間郵政局（流動郵政局除外）尋求協助。



因應第二階段接種安排，正陸續增加相關接種地點，包括醫院管理局轄下一間普通科門診診所（天水圍（天業路）社區健康中心）及五個分別設於元朗、荃灣、黃大仙、觀塘及南區的私家診所新冠疫苗接種站。另外，灣仔長者健康中心及瀝源長者健康中心亦可供65歲或以上非會員長者預約接種XBB新冠疫苗。連同第一階段的接種地點，本港共有19個私家診所新冠疫苗接種站、一間兒童社區疫苗接種中心、11間醫管局轄下的指定普通科門診診所及兩間衞生署轄下的指定長者健康中心可供市民選擇。

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責任編輯：陳展棋