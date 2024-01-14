遊日注意｜福島溫泉酒店住客集體中毒　101人晚餐後上吐下瀉　揭刺身中含一種寄生蟲惹禍

未經煮熟食物較易有寄生蟲出現。日本一間酒店本月初發生集體食物中毒事件，101名住客食用刺身拼盤後相繼出現嘔吐、腹瀉等病徵。衛生部門檢查後發現刺身內含有寄生蟲「庫道蟲」，已對該酒店作停業一天處分。

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綜合日本傳媒報道，位於東北地區福島市溫泉區的花月高原酒店（花月ハイランドホテル）於本月4日向當地衛生部門通報，指酒店有部分客人出嘔吐、腹瀉及發燒症狀，懷疑是由食物中毒所致。

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據福島市保健所指出，出現病徵的客人共有101人，年齡介乎5至91歲，所有人曾於本月2及3日食過由酒店提供的刺身拼盤。所有人目前正在康復，當中並無重症患者。

刺身被驗出庫道蟲 多於比目魚身上出現

福島市政府調查後，發現是酒店涉事兩日期間提供的晚餐出現問題，其中於魚生刺身裡面驗出帶有孢子狀的寄生蟲「庫道蟲」。福島市保健所已對涉事花月高原酒店發出一天停業處分。

據《神奈川新聞》報道，庫道蟲主要在比目魚（即「左口魚」）體內。庫道蟲進入人體後數小時內會引發嘔吐及腹瀉。據日本厚生勞動省資料，日本由2022年起共錄得11宗因庫道蟲引致的食物中毒事件，有91人出現症狀。

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