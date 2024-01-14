育兒心得｜3句話父母絕不能說 學霸媽媽教出3名高材生子女秘訣

▲ 日本學霸媽媽河村京子教出3名高材生子女，分享與孩子交談時要小心3句話父母絕不能說，不然毀掉孩子的天賦。

父母的一句話可以成為孩子推動力，相反亦可成為無形的傷害。言語是其中一種父母表達愛的方式。不但影響著親子關係，即使是最微小的言語，也是發展孩子的天賦和能力的秘訣。一名教出3名高材生子女的日本媽媽 河村京子分享，與孩子交談時要小心尤其重要，分享日常育兒中經常使用的「毀掉孩子天賦」的3句話以及如何改寫它們。

最新影片推介：

日本媒體《FRIDAY DIGITAL》有一篇報道中，分享了日本媽媽河村京子〈「三句話」會毀掉孩子的天賦〉的文章。學霸媽媽畢業於東京學藝大學教育學部，育有兩男一女皆是高材生，大兒子被東京大學錄取，二兒子連續兩年進入數學奧林匹克總決賽，考上京都大學，女兒則被倫敦大學錄取。河村京子亦有分享育兒心得，了解了父母所說的話的重要性，建議家長與孩子交談時要小心，這3句絕對不能向小孩子說。

1. 「不要/不行」

河村女士表示，在很多情況下，家長都會說出類似阻止否定的話，或者對孩子的行為說不，例如「不要碰那個」、「不可以這樣」和「這樣做不行」等。但是久而久之會令孩子覺得「自己做什麼都不行」。

因此，與其直接說「不！」，不如先說：「哦，寶寶，如果用髒手吃零食，就會把髒東西吃進去，所以這樣不好喔」，以「哦，寶寶」或「哦，親愛的」作為句子的緩衝比較理想，感覺更親切，減輕對孩子的心理壓力和傷害。

2. 「快點」

大人生活節奏急速，尤其上學出門，孩子可能「手腳慢」。生活上沒有時間概念的孩子，家長往往會生氣催促進度，不斷對孩子喊「快點，快點！」然而，孩子感覺像被告知「你是個懶人」。

在這種情況下，不要說「快點」來強迫你的孩子快點，改為用「來一場遊戲/任務」形式鼓勵子女跟上自己的步伐，或者用獎勵，例如：「鬥快起床刷牙的遊戲」、「如果在8點前吃完早餐，就有點心」等，來提升孩子的效率。



3. 「為什麼不能夠……」

河村女士表示，這句話乍看像是疑問句，但實際上是一種責備孩子的方式，而且令孩子無言以對，潛移默化地否定了孩子的能力。與其用問題來指責他們，不如試著向他們展示解決方案。例如：「你為什麼不能收拾好房間？」，改成「我相信如果你把玩具放回原本位置，它們會很高興，我也可以來幫忙」，讓孩子具體知道要怎麼做，而且一起打掃也可以成為溝通的時間。

最後，河村女士亦坦言自己無法完全避免脫口說這些話，只會不斷提醒自己盡量少說。當家長和孩子互動的時，溝通時盡量減少這3句，使親子關係更融洽，更有效培養天賦和建立自信。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊: http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳