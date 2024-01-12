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【香港旅遊】深度遊路綫設計賽30強出爐　包括手雕麻雀體驗、尋訪張國榮昔日足跡

社會 19:00 2024/01/12

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深度遊路綫設計賽30強出爐，焦點有手雕麻雀體驗、尋訪張國榮昔日足跡（旅議會網頁截圖）

疫後旅客出遊習慣出現轉變，政府早前聯同旅議會推出「創意．深度遊」行程設計比賽，鼓勵業界以6大主題設計深度遊行程，旅議會一共收到近700份參賽作品，並挑選出30條晉級決賽，當中不乏特色行程，包括揭秘本港麻雀規則，可體驗手雕麻雀工藝；探索本港佛教場所等。

公眾即日起可於網上投選心水路線，完成投票者有機會獲得$100 購物禮券。最高總票數的路線將獲選為「最受歡迎路線」；每個主題最高票數的行程，最終由評審挑選出各個主題的「至尊路線」。

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投票日期為今日（12日）上午10時正至1月25日晚上11時59分，30條晉級決賽的「精品路線」分別為，綠色生態遊主題有「古道紅石奇石之旅」，體驗古樸漁村、觀賞地質勝景及奇形怪石；「沿路山旮旯 – 香港禁區隱世尋秘之旅」靈感來自電影《緣路山旮旯》，帶遊客揭開前禁區沙頭角的神秘面紗，同時尋訪香港歷史最悠久、規模最大且保存最完好的客家村落荔枝窩，以及有「全港最美山村」美譽的梅子林等。

親水樂悠遊主題有「探索西貢古早海鮮食玩學之旅」，安排團友乘坐獨木舟、水上電單車前往隱世秘洞及有「香港天空之鏡」美譽的綠蛋島，並參與浮潛活動與海洋生物來個近距離接觸；「2日1夜Chill Chill貢」則透過「乘坐玻璃底船賞珊瑚」、「環島遊觀奇石」及「珍珠首飾工作坊」等體驗，帶遊客探索本地迷人的海洋世界，同時認識香港廟宇及地道文化，實行兩日一夜Chill住遊西貢。

文化風情遊主題有「非物質文化遊 – 麻雀英雄傳」一天遊，介紹已被列入非物質文化遺產的麻雀，此行程揭開香港麻雀的各種「神秘」規則，之後可參與手雕麻雀工藝，還會帶領團友親身體驗從日本引入的競技麻雀。同一主題的「香港佛系致富」，三日兩夜行程會以香港的宗教文化為切入點，讓旅客深入探索本地的宗教場所，體驗獨具一格的香港，細說本港佛系致富的故事。

潮流文化行主題方面，有路綫走訪本地巨星張國榮多個MV及電影拍攝場地，包括荷里活道公園 、百姓廟、上環磅巷等，與「哥迷」一起尋找張國榮的足跡，午膳更會在哥哥當年常光顧的酒家享用正宗粵菜。另有電影尋訪路綫，由香港年青視覺藝術家曾覓帶大家一同尋找香港電影的拍攝場景，回顧過去30年本地電影業的精髓之作。其餘兩個主題分別為歷史深度遊及創意體驗行。

最高總票數的路線將獲選為「最受歡迎路線」，另每個行程主題中獲得最高票數的兩條路線將進入最後階段評審，由評審團從中選出6個主題的「至尊路線」，而比賽結果將於3月公布。

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責任編輯：陳麗娜

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