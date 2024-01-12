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萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼成TVB獎后或再創新紀錄　鍾嘉欣提名10次落空成陪跑王

娛樂 18:59 2024/01/12

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熱門 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

佘詩曼成為TVB「獎后」。

《萬千星輝頒獎典禮2023》將於本周日（1月14日）舉行，最受注目當然是視帝視后獎項，不少劇迷期待佘詩曼憑《新聞女王》第三度封后，在猜估視后花落誰家之際，現在就盤點視后6大之最，當中包括「最年輕視后」、「一擊即中視后」及「陪跑之最」等。

萬千星輝2023丨奪最多次「視后」女藝人

自1997年開始，《萬千星輝頒獎典禮》創下不少紀錄，當中汪明荃、鄧萃雯、佘詩曼、胡定欣均曾兩度封后，阿姐汪明荃於2001年、2005年分別憑《婚前昏後》和《我的野蠻奶奶》獲獎，阿姐演昏迷多年的母親角色，大晒其出色演技。

至於佘詩曼分別於2006年、2014年憑《鳳凰四重奏》和《使徒行者》封后，2014年，阿佘於《使徒行者》演臥底釘姐一角大獲好評，其中面對母親離世一幕，阿佘的喊戲甚有層次，被觀眾力讚無得輸，結果再度於《萬千星輝頒獎典禮2014》中勇奪雙料視后。

萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼相隔十年有機奪三地視后創紀錄　由雞仔聲蛻變成神級演員

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萬千星輝頒獎典禮2023丨最佳女主角十強名單　佘詩曼封視后呼聲超高

同時，鄧萃雯於2009年、2010年憑《巾幗梟雄》與《巾幗梟雄之義海豪情》冧莊「封后」，四奶奶一角可說是雯女經典角色。

另一冧莊「封后」為胡定欣，定欣分別於2015年、2016年憑《鬼同你OT》以及《城寨英雄》奪視后。

阿佘係「獎后」成TVB之冠

根據紀錄，頒獎禮中奪得最多獎項的藝員為佘詩曼，阿佘共獲頒11個獎項，可說是全台之冠，單單是「我最喜愛的電視女角色」，阿佘已經拎過3次，若果今年拎埋視后，就儲夠一打獎項。

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最年長和年輕視后

最年輕「封后」者為蔡少芬，1998年，蔡少芬以25歲之齡奪得「最佳女主角」獎，她於《天地豪情》飾演的Diana，為搜集甘量宏的證據，最終疑似被碎屍，令觀眾心痛到爆。

至於最年老的視后為汪明荃，2005年，阿姐以58歲之齡憑《我的野蠻奶奶》封后。

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被提名最多次的花旦

係呀，又係佘詩曼，入行24年的佘詩曼於《萬千星輝頒獎典禮》一共提名了16次，可說是TVB頒獎禮的常客。

一擊即中視后

只拍過一套劇便奪獎，談何容易！當中三位阿姐鄭裕玲、惠英紅李司棋就是「一擊即中」視后2000年，Do姐憑《男親女愛》拎視后，2007年，李司棋    以《溏心風暴》「大契」一角奪獎，另外2019年，影后惠英紅憑《鐵探》封后。

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視后陪跑之最

鍾嘉欣曾經10次提名視后，當中8次入圍五強大熱作品包括《點解阿Sir係阿Sir》（2011年）、《護花危情》（2012年）、《巨輪》（2013年）、《華麗轉身》（2015年）、《星空下的仁醫》（2021年）。

兩年前，鍾嘉欣於《星空下的仁醫》飾演心胸肺外科醫生Eman，觀眾也大讚嘉欣演技有進步，那年封后呼聲頗高，惟最終也是落空，成為入圍五強次數最多但無獎的候選人。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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