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誰人之責？｜男童滑板場上橫衝直撞　女子走避仆前撞崩門牙　拆解牙齒脫落5大急救步驟

健康資訊 10:20 2024/01/15

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牙齒受到撞擊或會導致牙冠或牙根斷裂，缺牙除了影響外觀，對於心理影響亦不容忽視。一名內地女子在滑板場上為了避開橫衝直撞的小朋友，不幸撞崩門牙。事後，小朋友家長推卸責任，反斥事主應為自身安全負全責。

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該名內地女子在社交平台「小紅書」發文，指2023年4月初在室內滑板場發生意外，當時她正在練習滑板，誰不知突然竄出一個男童。她憶述當時她只是純粹地滑行，沒有做任何跳板或花式動作。該名男童趴在滑板上，從旁邊斜著滑出來到她腳前方。女事主為免兩人碰撞，本能地躬身避開男童，因為站立重心高，以致向前仆倒地上，面部著地。意外造成女事主2隻門牙斷裂，另有1隻牙齒牙震盪，而男童則安然無恙，沒有受傷，

「事發之後，我去上醫院了，別人拍給我看，她家孩子繼續在滑板場地，跪在板上滿場飛。」

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因缺牙身心受損 索償反遭指責

事後女事主報案欲向男童父母索償，指當時是男童家長疏忽看顧釀成意外。豈料，對方反過來指責她，身為成年人應該對自身安全負上責任，堅持「我的孩子沒有任何錯」，只願意賠償800元（人民幣·下同，約882港元）。女事主感無辜，指「本來可以不摔這麼重」，深深不忿決定落案起訴對方，從法律途徑追討合理賠償。

自意外發生後，女事主的門牙缺失不但影響外觀，心理上亦因而大受打擊，「半年來很少向人提及這事」。在牙齒修復方面，女事主一共花了1.4萬元（約1.54萬港元），包括3隻受損牙齒的根管治療（俗稱杜牙根）及牙套。直到10月底成功立案，女事主終獲賠償2.3萬（約2.54萬港元）。

牙齒脫落5大急救步驟

缺牙的後果除了即時造成口腔傷口，長遠來說會影響外觀。根據本港紅十字會資料，若因猛烈撞擊而導致牙齒脫落，傷病者可遵從5大急救步驟處理。

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紅十字會特別提醒市民，處理傷者已脫落的牙齒時，為免破壞牙根表面的軟組織細胞，只拿著牙冠，不要觸及牙根部分；亦可輕輕沖洗牙根上的污物，但切記不要擦或刮牙根上的軟組織。找回斷裂牙齒後，即時保存於合適的液體中，如鮮奶、鹽水、生理鹽水、清水或是傷病者的唾液裡，可增加植回的機會。

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