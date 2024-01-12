資優學苑「領袖才能培訓課程」 發揮年青人領導潛能

香港資優教育學苑 (資優學苑) 2023/24年度「校長提名」已開始接受報名，截止日期為2024年1月31日。資優學苑主要透過「學校提名」及「家長提名」計劃，取錄適齡的資優生成為學員。申請的學生必須先以合格成績完成甄選課程，方可向資優學苑遞交個人檔案作進一步評審。自2022/23學年起，資優學苑在原有的「學校提名」計劃中增設「校長提名」名額，取錄具有卓越領導力的資優生加入資優學苑。

每間中學的校長可提名一位中二至中四的同學，豁免修讀甄選課程，直接提交個人檔案進行評審。去年7月首批透過這個渠道加入資優學苑的資優生近120人，他們已踏上資優學習之旅，全情投入特別設計的領袖才能培訓課程，獲得更全面和系統化的訓練，提升他們的領導能力，冀望能在學校或社區發揮領導潛能，貢獻社會。

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系統化課程培育資優領袖

「領袖才能培訓課程」包含三個元素：領袖才能知識、價值觀教育和實戰技巧；涵蓋五大範疇：明辯性思維、解難能力、人際溝通技巧、團隊合作及組織能力，以及公民責任及社會服務。課程結構方面，包括六項核心課程和多項選修課程。

學員在一個學年內完成不同的指定要求，可獲金獎、銀獎及銅獎，以資鼓勵。自去年7月至今，這批經「校長提名」加入資優學苑的資優生參加了「領袖才能培訓課程」中的迎新活動、名人講座、領導才能工作坊及領袖訓練營等，且聽其中三位參與領袖培訓的資優生分享他們的感受。

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謝釨滺強調領袖的主動性

釨滺現為中三學生，就讀基督教香港信義會元朗信義中學，對乒乓球、游泳、數學都感興趣，鋼琴造詣達演奏級的她曾在學校迎新日及間中在午飯時段於學校餐廳演奏，以美妙樂韻滋潤大家心靈。年紀輕輕的她已是校內社會服務和學術方面的總領袖生，她為校內有需要的同學提供學習輔導，又帶領社會服務隊服務區內長者。

在資優學苑的領袖才能培訓課程中，釨滺最深刻的是參加領導才能工作坊，了解7個有效領導的原則，例如時間管理矩陣，根據事情的緩急輕重，規劃分配時間完成任務。另外，她又在該次工作坊中認識到其他學校的領袖生，了解他們如何把領袖技巧應用在生活上。她表示︰

我喜歡當領袖那種被人信任的感覺，成為領袖促使我更有責感任，更加投入自己的崗位，由心而發將事情做好。我覺得領袖最重要是有主動性，我希望長大後從事科研工作，結合領袖才能和科學知識，帶領團隊進行研究。

浚銘現為中五學生，就讀顯理中學，曾在2022年香港電台電視部主辦的「行走中的文化」體驗賽獲得冠軍。他是學校圖書館主席，並積極參與商業學會活動。他表示希望藉著資優學苑的領袖才能培訓課程，提升自己的領導才能。

浚銘表示過去數月的領導能力訓練中，最難忘是領袖訓練營，「在營內遇到許多『猛人』，他們都是在領導方面表現傑出的資優生。在燒烤活動中，我觀察到有些學員積極幫助別人解決問題，有些則樂於陪伴別人。我意識到領袖有很多類型，我就喜歡在幕後默默耕耘，幫助團隊成長。我希望將來可以在創科方面發展，成為該領域的領袖。」

黎心怡致力成為EQ高領袖

黎心怡同為中五學生，就讀循道中學。她曾當選2022年九龍地域傑出學生，同年於賽馬會「翻轉教學」先導計劃的「自學不求人」短片創作比賽中奪得冠軍。她化身成為KOL，製作出充滿正能量的短片，鼓舞人心。去年亦於第九屆卓越學生領袖選舉中獲選為最後五強，成為卓越學生領袖。心怡在校內亦是活躍份子，擔任校園電視台小記者和英文拼字隊隊長，同時亦曾任學生會宣傳幹事、家政學會主席、學生會選舉委員會副選舉主任及風紀隊長。

心怡認為理想的領袖擁有高情緒智商（EQ）、胸襟廣闊，能集合眾人的意見。她說︰「資優學苑的領袖才能培訓課程令我獲益良多，在課程中最深刻的是講者在工作坊中分享高效能青年的7個習慣，指出領導才能是統合綜效，集思廣益。我希望自己能運用所學，將知識實踐出來。將來期望可以在醫療界發展，在該領域中發揮領袖角色。」

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