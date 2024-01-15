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寢具污糟｜女子頭痕狂甩頭髮　揭乳膠枕變黃發臭如「芝士」　枕頭公司提醒：1情況勿再用【拆解發黃原因+清洗方法】

健康資訊 11:00 2024/01/15

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貼身用品不乾淨，恐會誘發一連串健康問題。內地一名女子近來開始有頭痕和甩頭髮問題，好奇之下剪開枕頭的內層，驚發現裡面已經發黃氧化，甚至發出異味。有枕頭公司指出，當乳膠枕頭出現1種情況後，對人體會造成2大影響，建議要定期替換。

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該名內地女近日在社交平台「小紅書」上發文，指2018年前到泰國旅行時，在當地買了一個乳膠枕頭回家使用，並套上3層枕頭套以隔絕污物，一直用到現在。

直至近日，她發現自己有頭痕問題，甚至衍生甩頭髮的情況。於是在更換枕頭套時，她好奇剪開枕頭芯內層，一看驚訝發現乳膠枕頭已經氧化、發黃，有些位置已經變硬變脆，還夾雜著異味。從事主上載短片所見，乳膠枕頭的表面泛黃情況嚴重，某部分的乳膠物料甚至已氧化，當事主揚起時掉出粉末，

「掉頭髮、頭癢，是不是因為這個啊？都變黃變脆了，還有一股味。有人知道嗎？這個東西的壽命是幾年？這樣是甚麼情況？」

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有同為使用乳膠枕頭的網民紛紛在帖文下留言，指自己亦有同樣情況發生，甚至誘發出鼻炎、咳嗽、生暗瘡、粉刺等過敏症狀，有些人甚至亦經歷無故甩頭髮和頭痕症狀，估計元凶同是乳膠枕頭。

乳膠枕發黃氧化4大原因

據泰國乳膠枕頭公司「TAIHI」在其網站指出，一般導致乳膠枕發黃氧化的原因有4大原因：

1. 枕頭沾上了過量的汗液
乳膠枕頭具有較強的吸濕性，可以吸收日頭部或頸部所釋放出的汗液，但汗液中含有大量的油脂，氧化後會使得枕頭發黃。

2. 自然氧化
乳膠長期接觸空氣會發生氧化反應，故此使用乳膠枕頭的時間大概2-6年左右，因應發黃嚴重程度而選擇更換與否。

3. 曝曬
不少人會選擇將寢具曬太陽殺菌，但乳膠枕頭曬太陽會加速氧化，導致掉渣甚至粉末化的情況出現，大大減少枕頭壽命。

4. 天然乳膠含量過低
天然乳膠含量過低的枕頭會導致枕芯材質韌性不足，容易使枕頭氧化。

乳膠枕頭氧化2大影響

枕頭公司TAIHI亦指出，天然發黃氧化的情況對人體無害，但如果是因為長年累月的使用而導致枕頭品質下降，其氧化情況對人體會有一定的影響，例如呼吸道感染或過敏情況的發生等。故此建議若枕頭出現大面積的粉末化情況，再加上泛黃，必須立刻更換。

誘發4大常見健康問題

據外國研究指出，一個枕頭平均可滋生多達16種黴菌及塵蟎，若枕頭出現髒污、黃斑，相對容易引致皮膚敏感及生暗瘡的問題。床上用品公司「Bed Kingdom」曾引述英國一項有關床上用品使用習慣的調查，指出人們每周平均躺在床上56小時，建議應最少每周清洗一次床上用品，否則灰塵積聚、細菌滋生，以致出現皮膚或其他健康問題，又列出骯髒床單可導致的4種常見健康狀況：

1. 濕疹
骯髒床品易滋生塵蟎，其糞便會引發過敏症狀，導致濕疹和皮膚發癢。

2. 肺炎
美國一項針對醫院床單的研究發現，床單上暗藏可引致肺炎的葡萄球菌。肺炎常見症狀包括咳嗽、疲倦、虛弱、出汗、發抖等，亦可導致呼吸困難，嚴重甚至死亡。

3. 粉刺
骯髒床單或枕頭套或滋生葡萄球菌，引發粉刺，而污垢、死皮和細菌則會堵塞毛孔。床單越長時間無清洗，積聚的細菌越多，使面部或身上的粉刺惡化，例如背部和胸部。

4. 哮喘
據專家指，在未有定期更換的床上用品可積聚大量塵蟎，引發哮喘，故此以熱力清潔床上用品，且定期為睡房吸塵，可有助紓緩哮喘症狀。

4種枕頭的正確清潔方法

本港網上裝修平台「裝修佬」曾撰文分享枕頭的清潔方法，一般建議枕頭每隔3個月至半年清潔一次，因應枕頭物料各有不同，不一定能水洗日曬，因此必須留意枕頭的水洗標籤。若使用不適合的清潔方式，會縮短枕頭壽命，更有機會變形而失去支撐力。

「裝修佬」介紹其4款枕頭的正確清洗方法：

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