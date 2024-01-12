80歲葉振棠新碟捐助奧比斯　譚詠麟劉德華合唱劇集金曲

▲ 葉振棠跟主辦單位合照。

加入樂壇數十年的葉振棠，有不少大熱作品，包括《忘盡心中情》、《大內群英》、《戲劇人生》等，適逢下月便是棠哥80大壽，他希望去做一件有意義的事回饋社會，在和工作團隊商量後，決定找不同類型的演藝界朋友和他重新灌錄歌曲，推出經典電視歌曲合唱專輯，同時可以行善回饋社會。

今天的「80」合唱專輯發布會上，棠哥表示：「很高興由計劃很多歌手和演藝界朋友的支持，包括譚詠麟、劉德華、葉麗儀、張衛健、夏韶聲、太極樂隊的 Joey Tang 與 Patrick，及極少開金口的梁小龍和米雪，中年好聲音的周吉佩和李佳等。他們更不收分文，義務幫手來撐我。」

葉振棠3月推出專輯

專輯預計3月份推出，限量印製5千張，絕不加印，歌曲亦不會收錄於其他雜錦碟內。

棠哥續說推出這張合唱專輯，扣除一切開支後，收入便會全數捐給奧比斯眼科醫院。作為受惠機構奧比斯眼科醫院的總幹事劉慧思小姐亦有親臨發布會現場，致送記念品給棠哥和「80」專輯出品人環星娛樂張國林先生，答謝他們今次的善舉。

棠哥並透露這是他最後一張大碟，及有意今年開最後一次大型個唱。

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