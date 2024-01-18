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極端減肥｜31歲女重達242磅　一原因激減141磅　用錯方法致暴食解壓：越瘦越焦慮

健康資訊 23:05 2024/01/18

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長期維持極端減肥對身體恐造成傷害。一名內地女子從小是過重體質，體重最高曾達242磅；後來結婚後希望生兒育女，遂開始減肥之旅。她的減肥方法看起來很奏效，1年半就已經減掉超過原先體重的一半，惟這種減肥方法慢慢蠶食著她的健康。

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該名31歲趙姓女子在「小紅書」分享減肥的心路歷程，她從小到大都屬過重，喜歡吃甜食和高油高糖的食物，體重最高峰達220斤（約242.5磅）；身高僅153厘米的她，BMI指數是47，屬於重度肥胖。

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為了備孕，她由2019年12月開始決心減肥，自創一套減肥方法：不運動，只嚴格管控飲食，兩年內成功減掉128斤（約141磅），體重最低曾達88斤（約97磅），後來保持在92斤左右（約101磅）。後來經歷過兩次懷孕，2020年首次懷孕不幸宮外孕須中止懷孕。流產後調理身體兩年，2022年再度懷孕誕下兒子。懷孕時體重回升至110斤（約121磅），2023年產後回落至96斤（約105磅）。

孕期日常飲食管控 自創減肥法

懷孕期間，她堅持規律控制飲食，以營養均衡為飲食宗旨。每天起床先上廁所，磅重記錄體重變化。梳洗後先喝一大杯暖水，然後相隔30分鐘後才開始吃早餐。

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早餐前30分鐘喝水

每天早餐在8時半前吃完，維持8分飽。早餐食物選擇主要是澱粉質和蛋白質，如蒸/煎水餃、餛飩、蒸/煎包、雞蛋、全麥切片麵包等，配送豆漿、酸奶和牛奶。

早餐到午餐中間有時候會感到飢餓，但趙女會以喝水代替進食，以不攝取額外熱量為大前提。她以11時至11時半為指標，如果在11時前感到飢餓感，那就說明早餐吃不夠8分飽；反之，就代表早餐吃晚了，或是吃太多，翌日調整。

吃飯用同一器皿不添食

午餐時間為12時左右，她日常的午餐組合：米飯+肉+蔬菜，份量控制在1份澱粉：2份菜和肉，只吃7分飽。盛飯的器皿亦固定是一個直徑12厘米的碗，吃完就不會添加飯餸。午餐通常會吃肉包或餃子，混搭肉類和普通蔬菜，如白菜、木耳、西蘭花等，至於白蘿蔔、蕃薯、南瓜、蓮藕等澱粉類食物不建議常吃，吃完後容易胃脹氣且不容易消化。這個份量足以支撐到下午5時半至6時左右，就會開始有飢餓感，這時就可以吃晚餐。

晚餐吃3分飽

晚餐以清淡為主，通常在6時半前吃完，只吃3分飽。基本上是水煮餐、涼拌或少油清炒蔬菜，或是只吃水果為主，不吃澱粉。這個份量大概到8時半至9時就會開始有飢餓感，靠著意志力控制食慾，

「控制好自己別嘴饞總想找吃的。」

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除了控制一日三餐外，趙女維持體重亦有3大原則：

1. 大量喝水

一整天下來大量喝水，但飯前飯後相隔1小時不喝水。吃早餐前至少喝一大杯300毫升的溫水，平日每次喝水「小口慢飲溫水200毫升」。她指，孕婦容易有便秘問題，喝水的主要目的是為了濕潤腸道，促進排便。她喝完後習慣站立15分鐘或順時針揉腹部，她推薦喝淡鹽水對便秘亦會有幫助。

2. 吃水果防便秘

餐與餐之間避免加餐，但下午時段若難抵飢餓感，可以吃一份水果或100毫升酸奶，推薦蘋果、半個火龍果、番茄等。她指吃水果可以增加飽腹感，可改善便秘問題，補充維他命C和水分。

3. 7時後不吃不喝

每天晚上7時後盡量少吃或不吃，晚上亦不會喝水，保持空腹狀態睡覺。

暴食解壓 減肥漸成病態

雖然減肥成效很顯著，就算懷孕時體重曾反彈，後來仍能維持體重，但趙女亦曾經歷樽頸位。她坦言，因為成功減肥而有容貌焦慮，擔心體重或許有天會反彈，「為甚麼瘦了之後沒有胖的時候開心」。產後新陳代謝減慢，她有感減肥沒有當初容易，形容體重「怎麼少吃都不掉」。加上家人離世和小朋友生病，讓她陷進情緒性進食，以暴食緩解心理壓力，

「明明不餓，就是心理難受，情緒得不到釋放，然後就往嘴裡塞東西……」

因為她一直以「越餓越瘦」的減肥方法，到後來「一旦多吃就會長肉」，讓她感到很困擾，更開始懷疑自己，抱怨體質不如其他媽媽，就算每天計算食量，體重還是不上不下，

「為甚麼同樣哺乳期，我還比別人吃得少，比別人辛苦，洗衣服，帶孩子，做飯，買菜，做家務，我還一直不瘦，還要長肉！」

網民憂極端減肥留後遺症

帖文下議論紛紛，有網民看到趙女減肥後有脫髮問題，且氣色不好，擔心極端減肥法導致身體有後遺症。亦有網民擔心月經問題及皮膚鬆弛的問題，趙女回應網民指經期沒有延遲，且比減肥前更準確；至於皮膚問題，她坦言有鬆弛，尤其是手臂和大腿內側，腹部亦有少許。對於脫髮的問題，趙女澄清與減肥無關，但指減肥後胸部有縮小。

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10種常見減肥法的錯誤觀念

台灣減重醫生蕭捷健在其Facebook專頁指出，自己當了那麼久減重醫生，發現大家很愛「把一個好觀念推到極端」，力求速效，結果導致反效果。因此，他盤點以下10種常見減肥法的錯誤觀念：

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