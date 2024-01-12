【噴漆刑毁】大廈外牆塗鴉「對抗極權」 　22歲青年認罪還押月杪判刑

22歲青年涉於2022年4月，在觀塘、旺角等大廈外牆塗鴉「對抗極權」等字句，被國安處控告3項刑事毀壞罪，今（12日）於觀塘裁判法院首度提堂時認罪。裁判官先為被告索取勞教中心及背景報告，被告還押至1月26日判刑。

被告林健（22歳，無業）今承認3項刑事毀壞罪，即於2022年4月10、12及15日，無合法辯解而損壞觀塘鴻圖道鴻福工廠大廈外、深水埗福華街捷德樓外，以及旺角西洋菜南街鴻添大樓外的外牆。

被告今認罪，署理主任裁判官劉綺雲頒令被告賠償6,000元維修費予涉事大廈的業主立案法團。裁判官指塗鴉字眼性質嚴重，法庭保留所有判刑選項，包括判監，下令將被告收押，其間為他索取勞教中心及背景報告。

案情指，被告分別於3幢涉案大廈外牆噴上「對抗極權」、「斷頭台清算黑警」及「人類有權不打疫苗」字句，每幢大廈的維修費約2,000元。

被告及1名女子在同年7月被捕，被告警誡下保持緘默。警方調查被告的電話，發現內有數張涉案塗鴉的照片，在女子的電話發現被告噴字的過程的影片。被告其後在錄影會面中承認犯案。

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記者：陳曉欣