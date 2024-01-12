【AI觀課】蔡若蓮：可研究AI觀課是否適合香港　絕不會用於外評及監視師生上課

▲ 教育局去年安排新入職教師到參觀內地AI觀課技術示範，分析師生互動數據。（facebook專頁「教育刺針」影片截圖）

教育局去年舉辦新入職教師內地學習團，行程包括參觀內地學校「AI觀課」技術，示範透過課堂錄影詳細蒐集師生互動數據，從而分析該課堂的教學模式和教師注意力等，教育局昨未正面回應會否引入本港。教育局局長蔡若蓮今日（12日）表示，可再研究AI觀課技術是否適合本港，但暫時認為此技術不會在本港發展，若教育局要採用，絕對不會應用於學校外評，亦不會利用相關系統「監視」師生。

本報今日報道，網傳去年舉辦多於1個新入職教師內地學習團觀看內地AI觀課技術示範，有指隨團教育局官員表現對該技術「十分有興趣」。蔡若蓮今日出席傳媒午宴時表示，行程目的是讓教師到當地觀摩及拓視野，形容各地AI應用方法各有特色，教育界應對新科技持開放態度。

被問到是否有意引入、查詢該系統報價，蔡若蓮強調「唔係話人哋點用，我哋就點用」，又說「唔淨係話錢嘅問題」，認為可再研究是否適合香港，包括是否有實際作用、如何使用，以及相關配套等，「暫時嚟講，我唔覺得呢個係香港短期內會發展嘅嘢，但係要同AI共處係事實嚟。」

蔡若蓮亦否認有意利用此技術「監視」師生，並指校長及教育局官員也有很多工作，不會有時間「坐喺度睇十堂」，「我唔覺得點解要『裝』你上堂，所以我覺得呢啲擔憂係比較過慮」。

對於學界擔心AI觀課技術變成外評工具，蔡若蓮說，知悉部分內地學校可隨時隨時登入系統觀看教師授課，惟她強調本港外評並非只看個別教師表現，而是了解整間學校教學質素，又指實地到校觀課更立體，「所以我自己覺得（AI觀課）唔係用嚟睇個別老師，如果你話用，絕對唔會用嚟做appraisal（評價）」。

她提到，現時坊間已應用AI改卷、改英文文法等，希望本港考慮利用大數據分析學生學習情況。教育局在廣州華南師範大學設立首個香港教師研修及交流基地亦於前日（10日）揭幕，蔡若蓮說，局方不會訂立開設基地的目標，主要視乎對本港教師實際幫助多大。

▲ 教育局局長蔡若蓮今日（12日）表示，可再研究AI觀課技術是否適合本港。（馮琪雅攝）

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記者：馮琪雅