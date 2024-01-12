【殺校潮】教育局稱暫無計劃再合併官校　盼每區至少保留1間官小

▲ 教育局今在國際廚藝學院舉行傳媒午宴，教育局局長蔡若蓮（右3）、副局長施俊輝（右1）及常任秘書長李美嫦（左2）在學員帶領下沖出港式奶茶。（馮琪雅攝）

近年中小學界出現縮班殺校潮，對於本學年有2間官中的中一班數跌至2班，教育局常任秘書長李美嫦今日（12日）表示，教育局暫無計劃再合併官校，並透露局方從宏觀角度希望全港18區每區保留至少1間官小，領導地區開展國民教育活動，及借場予政府設立票站等。

教育局今日舉行傳媒午宴，對於同樣位於灣仔區、目前只開2班中一的官中，包括何東中學及鄧肇堅維多利亞官立中學，李美嫦形容兩校均「好有特色」，教育局目前無計劃再合併官校。

至於「高才通」計劃已有逾2萬名申請人受養子女簽證獲批，李美嫦稱，教育局今年推出措施便利入境人才計劃申請人子女，在申請入學時毋須事先獲相關計劃批出簽證，而有關學生偏佈各年級，但暫時不掌握入讀公營學校各級的具體人數。

對於學界有意見希望在忙於課程改革及處理學生輕生問題時，教育局減慢「殺校」。教育局局長蔡若蓮表示「無水晶球」，並形容目前學額充裕，重申考慮學生學習利益嚟講，學校要有合適規模，強調要善用政府資源，但透露無意再減「叩門位」。

此外，鑑於近期學生自殺問題，政府上月至本月在全港中學推行「三層應急機制」，屬第三層支援的醫管局精神科，首月接獲30宗校長轉介個案，教育局常任秘書長李美嫦相信，致電醫管局的個案已經「好critical（危急）」，當局希望「做得一個得一個」，如果能夠「救番條命」，她認為值得繼續推行；至於首月只有35宗需要「校外支援」的學校求助，李形容反應普通，當局會再檢視成因。

李美嫦亦提及第三層支援「無乜cost（成本）」，但第二層涉及非牟利機構的額外成本，教育局會與勞福局及醫務衞生局檢視是否延續機制，商討成本效益最高的方法幫助學生。

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記者：馮琪雅