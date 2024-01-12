【試卷外洩】皇仁書院老師遺留試卷於印刷房　中二級需重考電腦科

▲ 皇仁書院發生試題外洩事件。(資料圖片)

皇仁書院發生試卷外洩事件，中二全級約140學生下周要重考電腦科。據悉，負責電腦科的教師印刷試卷後，忘記取回，遺留在印刷房，其後被其他教師發現，不過考試已舉行。為避免試題外洩造成不公，校方決定重考。

據了解，一名新入職教師印刷試卷後，將試券遺留於印刷房，其後有資深教師在印刷房發現有已印好的中二電腦科試卷後，向上級匯報，發現該教師忘了在印完後即取回。由於考試已於日前舉行，校方憂慮試題可能早已外洩，故安排中二學生下周重考。

教育局發言人表示，已聯絡學校了解情況，得悉學校已就事件及相關安排通知學生及家長。教育局已促請學校進行調查，並提醒學校須確保其校內測試公平、公正，亦須與家長及學生保持良好溝通。教育局會繼續跟進事件，審視學校的調查結果，如發現教師/職員涉及任何違規行為或專業失德，定必嚴肅處理。

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責任編輯：陳展棋