【高才通】每25個高才有1人畢業於復旦　孫玉菡︰歡迎內地年輕人來港發展

▲ 孫玉菡到訪復旦大學。（資料圖片）

勞工及福利局局長孫玉菡今日展開上海訪問行程，到訪復旦大學。他表示，截至去年底，高才通共接獲約6.5萬宗申請，批出近5.1萬宗，當中接近2000名獲批者畢業於復旦大學。即大約每25名獲批高才，有一人畢業於復旦大學。

孫玉菡下午在香港人才辦總監劉鎮漢陪同下，拜會復旦大學黨委常委徐軍及大學管理層，就培育人才及建設教育和人才高地等課題交換意見，並探討深化滬港人才交流合作的方向。

孫玉菡說，歡迎內地年輕人，透過合適計劃來港發展。而香港人才服務辦公辦會為有意及已來港人才，提供所需資訊及支援服務。

其後，孫玉菡一行到訪上海軟科教育信息諮詢有限公司，並與創始人程瑩會面，了解該機構為上海交通大學世界大學學術排名進行的評價工作，以及各經濟體如何採納該排名以制定招攬人才政策，滿足社會發展所需。高才通合資格大學綜合名單，亦涵蓋包括該排名在內的四個世界大學排行榜。

晚上，孫玉菡亦拜訪上海市政府港澳辦主任孔福安，介紹香港招才引智工作及勞工市場的最新情況。

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記者：趙居逸