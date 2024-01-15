【生育率】明德醫院：認為政府生育政策可再加強　料生育意願疫後緩慢回升

政府早前於施政報告提出一系列生育措施，包括兩萬元生育津貼。主打生育服務的明德醫院表示，暫時未有看到有意生育的夫婦明顯增長。明德醫院行政總裁貝歌妮(Linda Burgoyne)接受本報訪問時表示，疫情期間生育的意願下降，認為政府需要加強對生育的鼓勵力度，例如養育孩子的開支。他相信市民對生育的意願會緩慢增長，仍對未來有意生育夫婦數目感到樂觀。

院方近年早前提升服務價格，貝歌妮指是因應開支上升，會致力保持合理價格水平。該院表示，目前大約有10-15%的客人光顧醫院的端到端套餐（從產前到產後家訪）。隨著媽媽們愈來愈欣賞這類一站式服務，這類服務數字穩定增長。

至於近年有內地醫院大力開闢生育以及月子中心服務。貝歌妮認為良性競爭是好事，相信不同人士會各自有有不同需求，該院有既定支持的客群，亦相信該院獨特的服務，能說服客人光顧。

兒童慈善基金共為96名海外病童提供治療

另外，明德醫院於2003年起成立兒童慈善基金，分別接送內地、菲律賓等兒童到本港醫院接受治療，並提供治療費用的資助，總共為66名兒童完成92個手術。基金於疫情後擴大計劃，去年9月遠赴蒙古，與當地機構非政府組織簽署協議，評估適合的兒童，並將他們帶回香港接受治療，至今已有至少一名兒童來港接受治療。基金目標全年有24名兒童來港接受治療。

貝歌妮表示，蒙古的兒童面對心臟、泌尿科等問題，令他們難以上學，部分兒童的父母缺乏資金為他們提供治療。她表示，希望透過治療可以為他他們改變。她表示，不同兒童需要接受的治療時長亦有不同，可能介乎2日至兩個月，醫院的治療人員亦會確保他們回到蒙古後，能夠接受治療及家庭狀況適合。貝歌妮亦指，家人及其他照顧者，如有需要亦可以陪同來港。

貝歌妮表示，第一名接受治療的兒童有泌尿的問題，醫院為他進行18小時的手術，並曾多次到港。這名男童至今已經長大，並過著美好的生活，甚至已經有女朋友。另外，醫院2023年亦為一名來自蒙古、有先天性馬蹄內翻足的兒童接受治療。

基金亦正計劃與中國內地及菲律賓展開類似的合作計劃。貝歌妮指，院方可以提供空間及專科醫療人手為病童服務，希望未來獲得更多資助，為病童提供治療。

記者：陳展棋