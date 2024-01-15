  • 20°C
香港時間 : 2024115日 (週一) 01:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 佘詩曼 高才通 李施嬅 中一面試 新聞女王 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生育率】明德醫院：認為政府生育政策可再加強　料生育意願疫後緩慢回升

社會 00:00 2024/01/15

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 佘詩曼 高才通 李施嬅 中一面試 新聞女王 區區有好校 MIRROR 名校專區

政府早前於施政報告提出一系列生育措施，包括兩萬元生育津貼。主打生育服務的明德醫院表示，暫時未有看到有意生育的夫婦明顯增長。明德醫院行政總裁貝歌妮(Linda Burgoyne)接受本報訪問時表示，疫情期間生育的意願下降，認為政府需要加強對生育的鼓勵力度，例如養育孩子的開支。他相信市民對生育的意願會緩慢增長，仍對未來有意生育夫婦數目感到樂觀。

院方近年早前提升服務價格，貝歌妮指是因應開支上升，會致力保持合理價格水平。該院表示，目前大約有10-15%的客人光顧醫院的端到端套餐（從產前到產後家訪）。隨著媽媽們愈來愈欣賞這類一站式服務，這類服務數字穩定增長。

至於近年有內地醫院大力開闢生育以及月子中心服務。貝歌妮認為良性競爭是好事，相信不同人士會各自有有不同需求，該院有既定支持的客群，亦相信該院獨特的服務，能說服客人光顧。

兒童慈善基金共為96名海外病童提供治療

另外，明德醫院於2003年起成立兒童慈善基金，分別接送內地、菲律賓等兒童到本港醫院接受治療，並提供治療費用的資助，總共為66名兒童完成92個手術。基金於疫情後擴大計劃，去年9月遠赴蒙古，與當地機構非政府組織簽署協議，評估適合的兒童，並將他們帶回香港接受治療，至今已有至少一名兒童來港接受治療。基金目標全年有24名兒童來港接受治療。

貝歌妮表示，蒙古的兒童面對心臟、泌尿科等問題，令他們難以上學，部分兒童的父母缺乏資金為他們提供治療。她表示，希望透過治療可以為他他們改變。她表示，不同兒童需要接受的治療時長亦有不同，可能介乎2日至兩個月，醫院的治療人員亦會確保他們回到蒙古後，能夠接受治療及家庭狀況適合。貝歌妮亦指，家人及其他照顧者，如有需要亦可以陪同來港。

貝歌妮表示，第一名接受治療的兒童有泌尿的問題，醫院為他進行18小時的手術，並曾多次到港。這名男童至今已經長大，並過著美好的生活，甚至已經有女朋友。另外，醫院2023年亦為一名來自蒙古、有先天性馬蹄內翻足的兒童接受治療。

基金亦正計劃與中國內地及菲律賓展開類似的合作計劃。貝歌妮指，院方可以提供空間及專科醫療人手為病童服務，希望未來獲得更多資助，為病童提供治療。

記者：陳展棋

 

 

 

 

 

 

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

爺孫戀丨李龍基未婚妻Chris被大漢襲擊　女友Chris強調沒騙財未有悔婚
爺孫戀丨李龍基未婚妻Chris被大漢襲擊　女友Chris強調沒騙財未有悔婚
育兒心得｜3句話父母絕不能說 學霸媽媽教出3名高材生子女秘訣
育兒心得｜3句話父母絕不能說 學霸媽媽教出3名高材生子女秘訣