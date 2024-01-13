【COSTCO深圳】推售4個Hermès手袋　即睇盡情搶奢侈品攻略

▲ COSTCO深圳店進場需等候至少3小時以上。（陳靜儀攝）

深圳COSTCO搶攻華南市場，為搏民眾歡心，策略五花八門。臨近歲晚，店方加推年貨、海味零食禮盒；奢侈品賣Hermès手袋、金飾、入門茅台酒；貨架還塞滿巨大熊公仔，試食攤檔又多，可刺激客人消費情緒。

COSTCO來自美國，1976年成立，定位是「倉儲式超市」。全球門市超過870間，會員人數1.2億，會籍全球通用，亞太區在台灣、日本都有分店。COSTCO於2019年打入中國市場，深圳是全國第6間分店，入會費每年約299元人民幣，會籍福利包括免費視力檢查、聽力測試、輪胎保養服務等。

至於競爭對手之一「山姆會員商店」，屬於美國沃爾瑪（Walmart）旗下，於1983年成立，深圳有4間分店，跟COSTCO同樣以倉儲式經營，貨架堆到兩層樓高，物品須大批量購入。如COSTCO要在深圳搶佔市場，做大個餅，就要建立口碑，貨物要獨特，服務更細心。

TOPick接近COSTCO內地管理層的消息人士表示，昨日開店推售4個Hermès手袋，最貴是Kelly 28cm手袋，賣¥18.1萬；還有Birkin 30cm手袋賣¥14.6萬。早前COSTCO在上海開分店時，都曾經用過同樣銷售方式吸客，能搶眼球，於是在深圳複製成功方程式。

消息人士續稱，為迎合華南民眾，臨近歲晚加推年貨，有¥300餘元的海味禮盒，內有乾鮑、元貝、蠔豉等海味，還有專櫃推售金器。記者現場所見，內地民眾狂搶入門版「茅台迎賓酒」，每支500毫升賣¥188，於香港網購每支索價逾400元起。

而不少民眾的手推車，也推住巨大的人型迪士尼公仔，最貴1.5米高的勞蘇公仔索價¥1999，十分矚目。急凍海產及凍肉選擇也多元化，甚至有專人幫客人從魚缸撈起活龍蝦和帝王蟹，即劏即賣；現場試食攤檔又多，多款銷售策略都可刺激客人消費。

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記者：黃穎津