旁觀者丨林子超演智障者表情聲線花盡心思　林浩文感激王敏奕帶入戲

▲ 林子超在《旁觀者》演出甚搶鏡。

周柏豪、王敏奕主演TVB劇《旁觀者》在昨晚（1月12日）一集劇情圍繞院舍院長虐待院友事件。阿章（林子超飾）與小白（林浩文飾）因智力低於常人被送往院舍照顧，二人因而成為好友。

某天，小白突然墮樓，小魚（王敏奕飾）與浚祈（羅天宇飾）調查後懷疑小白長期遭受院長虐待（吳瑞庭飾）；與此同時，小白離奇慘死。

雖然種種迹象均顯示事件與院長有關，但由於院長表面慈祥、深得院友親人信任，眾人苦無對策，最終「鼠尾草殺手」覓希（周柏豪飾）看不過眼決定出手制裁加害者，可惜卻在執行時遭小魚撞個正著。

▲ 《旁觀者》小白墮樓慘死。

林子超林浩文搶戲

而昨晚《旁觀者》弄說是眾演員演技大鬥法之夜，當中以飾演智障院友的林子超及林浩文最為搶戲。雖然同樣飾演智障院友，但因為子超和浩文的角色際遇不同，故二人演繹方法亦有分別兼各有各搶。

子超飾演的阿章，由於不是院長集中對付對象，故性格較活潑樂天，子超除了在臉部表情下了很大功夫，聲線方面亦明顯採用了天真娃娃Tone，演活了單純及天真無邪狀態。

▲ 林子超

難忘街市搗蛋

談到拍攝難忘事，子超透露是在街市頑皮搗蛋的場口：「最難忘喺條街度跳嚟跳去，因為我演呢個角色需要好多專注力，先至可以完全投入到。奈何當時嘅環境好多人同好嘈，所以對專注力係一個好大嘅挑戰。」

至於事前準備功夫，子超說：「我事前有上網留意番有咩小動作同埋面部表情可以令我演繹時更加神似。我覺得演呢個角色最大挑戰，唔係演得幾好、幾似，而係我希望可以透過呢個角色，令觀眾關注同留意到社會上唔同社群嘅人、人生上有咩難處，同埋對佢哋有更多嘅關心。」

▲ 林子超

林浩文做足功課

至於飾演小白的林浩文，由於角色長期備受虐待，故全程演繹相對較壓抑，除了要挑戰喊戲，還要長期做出驚恐及有口難言狀態，難怪林浩文受訪時亦坦言是從演以來最有突破角色。

為演好小白，林浩文事前準備功夫長達一個月，說：「我事前參考咗好多相關訪問同電影，然後再不斷喺屋企反覆模仿同練習，包括同屋企人傾偈、食飯、去廁所、斟水飲，我都keep住個狀態，搞到我屋企人都唔係好習慣。由收到要做呢個角色到正式拍攝，中間大概用咗一個月時間反覆練習，嘗試感受佢哋嘅內心世界同身體上嘅限制。」

▲ 林浩文

拍《盛‧舞者》「朝夕相對」

浩文還特別感激王敏奕幫忙帶入戲：「有場戲係敏奕送我返屋企，嗰場戲我要喊得好勁，但我點都去唔到應有嘅情緒。敏奕就好好咁同我傾咗一陣，慢慢帶我進入狀態，然後我就好順利完成咗場戲，所以我非常感激敏奕。」

雖然昨晚Case相當虐心，但阿章與小白活像小男孩般單純的互動場口，仍是相當暖心。

▲ 林浩文與王敏奕。

原來浩文與子超二人如此有默契，全靠之前齊拍綜藝節目《盛‧舞者》時「朝夕相對」。

浩文說：「同子超合作簡直係舒服，之前我哋拍《盛‧舞者》，連續兩個月不斷排練同比賽，幾乎每日都見住對方，從中已經培養出好好嘅默契，所以今次《旁觀者》再合作就好順利。」

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跳舞強健身心

而林子超除參加《盛‧舞者》外，在2022年於《全城一叮》化身變妝皇后表演跳唱《Lindylicious》令全場尖叫。

而他本身患有先天性心漏病，曾入院進行開胸手術，子超曾於TOPick訪問透露，跳舞對他醫病有幫助：「以前上體育課，（心漏病）曾是我的免死金牌，不過進行完手術後很快康復出院，相信是因為經常跳舞令體魄變得強健。」

▲ 林子超參加《全城一叮》。