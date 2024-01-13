不是你不愛你丨Mandy與梁仲恆惺惺相惜　「籃球女神」譚旻萱大騷身手

▲ 《不是你不愛你》

葉念琛編導愛情電影《不是你不愛你》早前在聖誕及元旦檔期舉行優先場，女主角「阿寶」譚旻萱（Mandy）已時隨葉念琛及其他演員四出謝票。

戲外落力宣傳，戲內的Mandy坦言收到劇本後，花不少時間研究角色，漸漸發覺「阿寶」的性格與自己非常接近，說：「阿寶係一個性格好率直嘅女仔，好有義氣，喺花園街長大，好貼地，好細心，處處為朋友著想，簡直係人見人愛、車見車載，我真係搵唔到佢嘅缺點，而我同阿寶嘅性格都似，但阿寶比我本人更直接，可能同年齡有關，佢只得17、18歲。」

《不是你不愛你》以一班在花園街長大的年輕人作為故事背景，除Mandy外，還有梁仲恆、林熙彤、林家熙以及周漢寧。

不是你不愛你丨Mandy化身瘋狂粉絲 Phoebus被譚旻萱失控死纏嚇壞

在大螢幕演出經驗不多，Mandy多得一班前輩落力提點，尤其是在演藝學院表演系一級榮譽畢業、在電影《媽媽的神奇小子》演蘇樺偉，入圍第40屆金像獎「最佳男主角」及「最佳新演員」、人稱阿炳的梁仲恆。

Mandy說：「我好記得炳前輩（梁仲恆）同我講嘅口訣：『集中但放鬆』，真係學到嘢，炳前輩，唔使講，佢係一個令人好放心嘅對手，佢好有『大佬』感覺，戲裡面我已經係大家姐，但佢再大佬，戲內戲外我都叫佢做大佬，就連我手機裡面，都將佢個名設定做『大佬炳』」。

籃球女神騷身手



能夠令Mandy放鬆，除前輩的教導，還有籃球，說：「打籃球確實係導演葉念琛，為咗令我更投入更放鬆，設定阿寶鍾意打籃球，因為我每次攞起個籃球就會放鬆好多，所以同阿仔（陳昊森）拍攝一場比較親密嘅戲，喺籃球場發生，係一件好事，有一種主場嘅感覺。」

打籃球除令Mandy放鬆，更與同樣熱愛籃球的男主角陳昊森、阿炳梁仲恆不打不相識，Mandy更向陳昊森下戰書，要一對一比賽，其中一日劇組租借了個有籃球架的禮堂作為臨時化妝服裝間，Mandy與阿炳趁空檔鬥射籃，結果由Mandy大獲全勝，果然不愧為「籃球女神」。

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