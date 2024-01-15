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【青年發展】港鐵與協恩中學合作安排職場體驗　中四生高鐵站助客人過關

社會 07:00 2024/01/15

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 佘詩曼 高才通 李施嬅 中一面試 新聞女王 區區有好校 MIRROR 名校專區

（資料圖片）

港鐵首次與學校進行職場體驗合作，為四名協恩中學中四學生提供四天的職場體驗。學生可親身嘗試不同崗位的日常工作，包括接待乘客、了解安裝工程、對外傳訊等，以啟發學生尋找合適的職業路向及進行生涯規劃，並助她們發揮所長。

是次職場體驗涵蓋4個港鐵不同業務單位或功能範疇的實習，包括香港客運服務、項目及工程拓展、人力資源、企業事務及品牌，涉及前綫以及後勤的崗位。

學生可親身嘗試不同崗位的日常工作，例如在香港西九龍站接待乘客，在項目及工程拓展單位了解設備安裝工程，在人力資源功能範疇體驗面試、在職培訓，以及在企業事務及品牌功能範疇接觸對外傳訊工作。港鐵公司亦安排職員於職場體驗期間指導學生，讓學生對企業運作及職場有更深入的了解。

港鐵期望職場體驗可以擴闊學生視野，同時啟發她們尋找合適的職業路向及進行生涯規劃，並助她們發揮所長，亦希望透過職場體驗接觸及了解年輕一代，助港鐵進一步推動青年發展。

協恩中學中四學生劉芷穎表示，在實習時曾到高鐵站參與客戶服務工作，協助客人以回鄉證身份證過關，並為求助乘客規劃轉乘路綫。她表示原以為只會參與後勤工作，未有料到港鐵為學生提供不同的前線實習機會：「初頭都有少少緊張，但參加後自信心都高咗。」

自2015年起，協恩中學為中四同學籌辦職場體驗計劃，每年安排180名中四學生到不同企業，包括醫院、銀行、酒店等機構，體驗四天職場生活，讓學生提早接觸職場，規劃未來升學及職業路向。

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記者：黃穎津

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