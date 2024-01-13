女神派福利丨陳庭欣林鈺洧譚嘉儀雪地Bra top騷身段　直言凍到震：影相可以去到幾盡

▲ 2022年港姐冠軍林鈺洧

2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby）與2022年港姐冠軍林鈺洧（Denice）和歌手譚嘉儀（Kayee）齊出發到日本北海道工作。3位靚女於寓工作於娛樂，順便到北海道二世古滑雪。

不過，滑雪在其次打於才最重要，陳庭欣、林鈺洧、譚嘉儀在雪地上影靚相派福利。

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坦言捱住凍影相

她們分別在個人IG分享她們在雪地影的寫真，戶外雖然落雪，但陳庭欣、林鈺洧、譚嘉儀在戶外卻無懼寒風，上身只穿Bra top騷好身段。不過，她們都表示拍攝時很冷，可是為影靚相都「死頂」，實在是「要靚唔要命」。

陳庭欣相片由譚嘉儀操刀，陳庭欣寫道：

由Kayee 姐 親自操刀 📸 ～💜 P.S 其實影多幾秒就會變雪人☃️，真係好凍🥶

@kayeepo

至於譚嘉儀多謝陳庭欣、林鈺洧幫手揸機，並且上載相片外還分享她們影相後累透狼狽行落雪下的短片，寫道：

雪地打卡嘅指定動作😝😝

成功解鎖…✅✅ 真係凍到震❄️❄️⛄️⛄️ 比（俾）大家睇下鏡頭前VS 鏡頭後 📸

見到影完相之後的我們…. 😂😂 好狼狽

累到呢 .. 😂😂 辛苦哂攝影師💕

@toby_yanyan @denicelams #❄️❄️

#好辛苦先影到📸📸

#影完相完全感受到個種凍😂

#北海道 #二世古

#snowboarding

#為左（咗）影相可以去到幾盡😂

至於林鈺洧的相由陳庭欣、譚嘉儀負責影，林鈺洧較簡單地寫道：

Niseko Niseko🩵❄️🎿⛷️



Photographers @toby_yanyan @kayeepo 💕



#niseko #hokkaido #ski #snow #winter

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