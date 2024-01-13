娛圈孝順女丨佘詩曼母女感情非常好　阿佘卻爆佘媽一個原因不看女兒主演劇集

▲ 佘詩曼母女感情一直非常好。

阿佘佘詩曼憑《新聞女王》人氣進一步攀升，阿佘更被外間認為明晚（1月14日）在《萬千星輝頒獎典禮2023》必定封視后。阿佘人氣勁，工作量自然多，經常內地香港四圍飛。

不過一向出名錫粉絲的阿佘，日前百忙也在機場抽時間與一班粉絲聊天。當中，阿佘更透露佘媽媽原來不喜歡看她主演的劇集，解釋：「我媽媽從來不看我的電視劇。」

可是佘媽不捧場背後卻原來另有原因，佘詩曼解釋：「除了開心的，《洗冤錄》、《公主駕到》開心一點的劇會看，她不喜歡看我（在劇中）被欺負，《火舞黃沙》她絶對不看，她都覺得我那麼辛苦。」

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與佘媽相依為命

事實佘詩曼感情非常好，因為阿佘5歲時喪父，阿佘有一兄一弟，佘媽媽母兼父職獨力養大佘詩曼三兄弟妹。而阿佘自小十分生性，求學時期讀書成績不錯，中六赴瑞士International Hotel Management Institute Switzerland修讀酒店管理學系。大學畢業回港後參選1997年香港小姐競選奪得季軍入行。

成為藝人不斷攀上當家花旦位置，早年豪花逾3500萬買下西貢的兩棟獨立屋，一棟用來自住、一棟則送給媽媽和哥哥住。此外，阿佘平時再忙也抽時間陪媽媽，是圈中出名孝順女，去年10月更與媽媽和弟弟返家鄉珠海回鄉祭祖。

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