離婚界KOL丨張致恒夫婦開公司　拍片製自家節目月費$388

▲ 雯雯被網民取笑為「離婚界KOL」。

張致恒（Steven）和太太區燕雯（雯雯）N度鬧文及呻窮，同時雯雯經常地在社交平台嗌離婚而被網民嘲諷為「離婚界KOL」，但其實雯雯次次「得過講字」沒有真的離婚，反之兩人十分恩愛，四年抱四，然後又再呻窮，實行重複又重複「無限loop」。

而張致恒亦成「轉工KOL」，最近半年已做過多份工。Steven早前在社交平台稱加入帶貨行列賣翡翠玉石等奢侈品，到今天（1月13日）又有新發展方向，在凌晨和雯雯分別在社交平台發文宣布開幕後製作公司。

張氏一家丨張致恒隨前同門師兄Deep做地盤？ Steven以16字回應意向

▲ 張致恒成「轉工KOL」。

張致恒夫婦開公司

Steven和雯雯各自的IG宣傳影，片中他們邊湊住B邊指片，Steven說︰「我同我老婆開咗一個地方嚟幫人哋製作拍攝或者剪片，當中我哋亦都會拍一啲唔同嘅短片擺喺網頁裏面，例如人生百態工作生活趣事，希望大家多多支持，遲啲我仲會開一個烹調節目大家多多留意！」

至於雯雯則說︰「我同Steven成立咗間公司係幫人拍片同幕後製作，然後剛剛開業，我哋兩公婆都會拍片關於人生百態、感情兩性婚姻娛樂新聞都會講下，希望大家多多支持！」

從公司網頁顯示所見，他們專為為品牌製拍宣傳影片、企業影片及長片。

該平台並每星期定時推出兩個收費節目，收費分別為388元的月費任睇計劃，以及每條100元的精選影片。

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