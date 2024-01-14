萬千星輝頒獎典禮2023丨最佳男主角十強名單　馬國明陳豪勢均力敵爭視帝

▲ 《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳男主角」十強。

TVB大騷《萬千星輝頒獎典禮2023》將於明晚（1月14日）在澳門舉行，當中受矚目獎之一「最佳男主角」獎，被視為《破毒強人》陳豪與《新聞女王》馬國明之爭。

憑《破毒強人》「毒王」文華一角打入《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳男主角」十強的陳豪，由於是次無論頹爆造型、沙啞聲線或是變臉式演技均有很大突破，加上角色勁有記憶點、亦正亦邪，自劇集播出後已被力指是今屆視帝大熱。

不過成為年度熱話的台慶劇《新聞女王》內，飾演「佐治」的馬國明亦不容忽視，在早前TVB官方社交平台專頁公布的今屆《萬千星輝頒獎典禮》「視帝」十強名單中，馬國明所贏得的Like數便力壓陳豪及其他入圍者排名第一；排名第三的則是憑《隱形戰隊》入圍的陳山聰。

萬千星輝2023丨最佳男主角十強

愛‧回家之開心速遞 單立文

隱形戰隊 陳山聰

靈戲逼人 張振朗

破毒強人 陳 豪

破毒強人 蕭正楠

寵愛Pet Pet 周嘉洛

你好，我的大夫 何廣沛

香港人在北京 陳展鵬

叠影狙擊 黃宗澤

新聞女王 馬國明

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