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萬千星輝頒獎典禮2023丨最佳男主角十強名單　馬國明陳豪勢均力敵爭視帝

娛樂 00:03 2024/01/14

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熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 新聞女王 中一面試 佘詩曼 區區有好校 柳俊江 MIRROR 名校專區

《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳男主角」十強。

TVB大騷《萬千星輝頒獎典禮2023》將於明晚（1月14日）在澳門舉行，當中受矚目獎之一「最佳男主角」獎，被視為《破毒強人》陳豪與《新聞女王》馬國明之爭。

憑《破毒強人》「毒王」文華一角打入《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳男主角」十強的陳豪，由於是次無論頹爆造型、沙啞聲線或是變臉式演技均有很大突破，加上角色勁有記憶點、亦正亦邪，自劇集播出後已被力指是今屆視帝大熱。

不過成為年度熱話的台慶劇《新聞女王》內，飾演「佐治」的馬國明亦不容忽視，在早前TVB官方社交平台專頁公布的今屆《萬千星輝頒獎典禮》「視帝」十強名單中，馬國明所贏得的Like數便力壓陳豪及其他入圍者排名第一；排名第三的則是憑《隱形戰隊》入圍的陳山聰。

萬千星輝2023丨最佳男主角十強

  • 愛‧回家之開心速遞    單立文
  • 隱形戰隊    陳山聰
  • 靈戲逼人    張振朗
  • 破毒強人    陳  豪
  • 破毒強人    蕭正楠
  • 寵愛Pet Pet    周嘉洛
  • 你好，我的大夫    何廣沛
  • 香港人在北京    陳展鵬
  • 叠影狙擊    黃宗澤
  • 新聞女王    馬國明

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撰文 : TOPick柴犬出動

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