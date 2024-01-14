萬千星輝頒獎典禮2023丨李施嬅延遲出發赴美完婚　有望奪「大灣區視后」雙喜臨門

▲ 李施嬅有望憑《新聞女王》成《萬千星輝頒獎典禮2023》「大灣區視后」。（陳慧安 攝）

《萬千星輝頒獎典禮2023》在今晚（1月14日）在澳門舉行，外間早認定視后必屬《新聞女王》的佘詩曼奪得。

不過，同劇李施嬅實力也不容忽視，被視為最有可能威脅阿佘封后的黑馬，甚至有報道指施嬅本來要赴美舉行婚禮，但她特別延遲行程，先趕赴今晚《萬千星輝頒獎典禮》。

萬千星輝頒獎典禮2023丨最佳男主角十強名單 馬國明陳豪勢均力敵爭視帝

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

施嬅趕赴頒獎禮

事實憑TVB台慶劇《新聞女王》張家妍一角而人氣進一步攀升的李施嬅，戲外的也如張家妍般事業心重。李施嬅早前與一班「胡說八道會」姊妹到美國登台搵真銀，但其實在3年前，她已答應男友車崇健的求婚，二人卻一直未舉行婚禮。

但有報道指，李施嬅早前到美國做騷時，已與未婚夫齊籌備婚禮。之後已回香港的她，本來日內已再起程赴美，但因今年《萬千星輝頒獎典禮》新增「大灣區視」，而施嬅獲此獎的呼聲相當高，因此寧延遲赴美，也出席頒獎禮才再趕往機場飛美國辦婚禮，即施嬅隨時奪「大灣區視后」兼結婚，實行雙喜臨門。