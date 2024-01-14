職安真漢子丨吳浩康做地盤捱出頭開個唱　講昔日同事張致恒：我都俾佢呃過 

▲ 吳浩康將在下月24日開演唱會。

近日密密地盤開工養家而被網民稱為「職安真漢子」的吳浩康（Deep），將在2月24日元宵節水上樂園AQUALAND舉行個人演唱會，他更「停工」一天為個唱拍海報及宣傳片。

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▲ 吳浩康

囝囝入場支持

阿Deep一身工業風造型亮相，更出動私伙安全帶拍攝，即使危坐幾層高鐵架亦毫無懼色：「其實冇諗過會發展得咁快，主辦佢地好錫我，覺得我屬於舞台，所以幫我搞呢次音樂會。我都好多年都冇舉行個人騷，今次唔會加太多新Idea，反而想保留歌曲原汁原味。」

Deep更透露囝囝會入場支持，但不會邀請他上台做「嘉賓」：「唔會搵佢做嘉賓啦，佢仲咁細個！都擔心佢會走嚟走去，如果唱唱吓突然扭計，都唔知點算，唯有扮睇佢唔到，否則要抱住唱㗎喇。」吳浩康一講到囝囝即冧晒，更稱兒子常「眼定定」望住他唱歌。

呼籲給張致恒空間

當日Deep更爬上高台拍片唱歌，並落手落腳裝拆欄杆，手法純熟十分專業：「其實都擔心有人誤會我做地盤係宣傳，有啲網民話我地盤唔駛做、行行企企，我都想問吓佢有冇呢啲筍工介紹！不過都唔理得太多啦，明我嘅人自然會明，唔洗解釋太多。」

他續指：「今次呢個騷會送飛俾啲地盤兄弟睇，因為平時都出生入死，所以想邀請佢地嚟睇。佢哋（工友）揀啲歌好大熱，一定會唱㗎喇。依家做多咗工程，創意反而唔會多咗，而係怕啲工友太辛苦，唔好搞咁多嘢，最終得翻兩條鐵喺度。」Deep更坦言開一場「唔夠喉」，盼粉絲買飛打動主辦單位加場。

另外，提到網民把張致恒與Deep作比較，他表示有留意相關消息：「作為佢嘅兄弟，大部分人比佢呃過嘅嘢，我都俾佢呃過㗎喇，但係做朋友就唔會多講，我只想畀佢嘅家庭同成長留番啲空間。」