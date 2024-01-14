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MIRROR演唱會丨邱傲然為演唱會執導短片　邱傲然領MIRROR隊友Chok爆演出

娛樂 13:35 2024/01/14

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 佘詩曼 高才通 李施嬅 中一面試 新聞女王 區區有好校 MIRROR 名校專區

邱傲然負責執導MIRROR演唱會短片。

《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》一連16場的演出將於明天（1月15日）起舉行，MIRROR 12子正密鑼緊鼓綵排，而早前他們拍下演唱會中的影片，而影片正是由MIRROR成員邱傲然（Tiger）執導。
 
該條短片講述MIRROR正在準備開會，每人手拿著信封，在抽選誰負責下一個任務，結果最終抽中Tiger。

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MIRROR成員邱傲然執導演唱會短片。

虎導快狠準

繼團歌《破鏡》MV及鮮浪潮短片《是日精選》後，再次手執導演筒的Tiger說：「演唱會監製細榮好好，知道我喜歡拍嘢，好冒險將拍攝任務交託咗俾我，我都希望成品唔會令佢失望、冇令咁多位兄弟失望，但So Far我都有信心嘅。有機會想做多啲拍攝工作，幕前幕後做多啲學多啲。」
 
看著Tiger在現場指揮調動，各兄弟都有不同感想，其中邱士縉（Stanley）道：「虎導一向的快狠準，係我哋所有幕前非常希望導演做到嘅模樣，佢已經達到咗，我已經諗唔到佢可以點樣進步。」

柳應廷（Jer）也十分認同，並說：「虎導都係幕前，所以今次好多嘢都好快，同埋好威風，領導晒台前幕後，所有嘢都好精準。」楊樂文Lokman也說：「佢冇乜多餘說話，一嚟就詳細講解，大家即時清楚明白，好快就搞掂，同埋佢好Firm，不蹉跎，有就有冇就冇，一Take有就一Take，係幾正。」

姜濤大讚Tiger帥氣
 
另外，幾位隊員都高度讚賞Tiger的表現，王智德（Alton）用「爽」字形容這次拍攝，道：「佢好爽手，好清楚自己要乜，指引又好清晰，一句到位。」

至於姜濤則大讚Tiger帥氣，他說：「佢著住白色恤衫，做導演嘅時候好有魅力，我頭先都係咁話佢真係幾靚仔。」Alton爆姜濤指Tiger這一面可以吸引好多女仔，姜濤也笑言自己都被吸引了，續道：「頭先都俾佢吸引咗，覺得，嘩！佢好Focus，認真嘅男人好有魅力。」

盧瀚霆（Anson Lo）也窺探出Tiger當導演時的另一面，他說：「虎導好少大笑，通常都係做嘢Mode，板起一個好Cool好有氣場嘅導演感覺。」曾在《是日精選》中參與演出的陳瑞輝Frankie則道：「第二次俾虎導拍，比起上次，今次佢淡定咗好多，佢嘅成長已經睇到喇！」

盧瀚霆（Anson Lo）

AK指Tiger具大將風範
 
呂爵安（Edan）也看到Tiger當幕後的才能：「好有Leadership，好少見到佢呢一面，同我哋溝通又做得好好，好清晰嘅指示。」

MIRROR副隊長江𤒹生（AK）亦漸見Tiger的大將風範：「拍又拍得精準，一兩個Shot就搞掂，就係咁囉！知道自己想要乜嘢，最緊要準時收工。我都有幸參與《是日精選》，到今次再拍演唱會短片，我覺阿虎唔同咗好多，大個咗好多，由《破鏡》第一次做戰戰兢兢，要問好多人嘅意見，到而家好有氣場，可以控制好多嘢了！」

杷比《破鏡》年代的Tiger，陳卓賢（Ian）表示：「佢頭髮長咗。」李駿傑（Jeremy）也說：「仲有大隻咗啊！」看來各兄弟對於Tiger由內到外的轉變，都看得一清二楚。
 
近日短片已進行後製，Tiger表示：「暫時睇落都幾滿意，係我想像中想拍嘅畫面，相信嚟緊加埋徐浩幫我哋做埋音樂，得到佢嘅加成，都幾期待條片可以快啲同大家見面。好多謝監製同咁多位兄弟信任，俾我拍到呢條片。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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