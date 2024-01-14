  • 23°C
香港時間 : 2024114日 (週日) 14:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 佘詩曼 高才通 李施嬅 中一面試 新聞女王 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

張學友演唱會丨香港站籌逾60萬善款助長者　學友：感謝大家讓我成為最幸福的普通人

娛樂 14:17 2024/01/14

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 佘詩曼 高才通 李施嬅 中一面試 新聞女王 區區有好校 MIRROR 名校專區

《張學友60+巡迴演唱會》

張學友第10次個人演唱會《張學友60+巡迴演唱會》香港站於昨晚（1月13日）舉行最後一場，一共24場演出亦完美落幕。

《張學友60+巡迴演唱會》每晚均座無虛席，來到尾場，學友狀態愈戰愈勇，一班舞者伴隨身穿全黑皮衣造型的學友，氣勢登場演繹出《Ooh La La 》，又踏上古董車頂唱出《馬路英雄》，緊接唱出《情不禁》加上20位舞者傾力演出，一開場便炸爆舞台。

此外，當然不少得抒情動人作品，包括《我應該》、《情書》、《我真的受傷了》、《分手總要在雨天》、《衹想一生跟你走》、《愛是永恆》等。學友十分尊敬每一位樂手老師，不論甚麼年紀都稱呼他們為老師，更在台上逐位介紹53人大樂隊中的每一位。

張學友60+巡迴演唱會丨學友感嘆眨吓眼已60歲　目標破修哥紀錄：90歲仲開演唱會

《張學友60+巡迴演唱會》

學友表明不需要退休

他在台上表示：「今日已經喺香港最後一場，之前都擔心體力支持不住，嚟到第24場，都證明咗本人係得嘅！紅館係一個我有好多記憶嘅地方，1987年第一個演唱會到而家，多謝大家過去咁多場嘅支持、多謝所有曾經入場嘅觀眾，令張學友成為一個非常幸運、而且感到幸福的人。」

然後，他續稱：「本人係唔需要退休嘅，唱歌就係我最鍾意做嘅事，表演係我最開心做嘅事。嚟到第10個個人演唱會，大家識唱可以隨便跟我一齊唱、一齊喊、一齊笑都得。我為大家準備咗啲好特別嘅歌，就係我自己寫嘅歌。一首係我自己作曲，另外一首係我自己作曲兼作詞，唔通去到呢個年齡仲賣樣，都要話俾大家聽我係有啲才華。仲有為大家準備咗啲新歌，一隻國語新歌叫《又十年》，另外一首是《日出時讓街燈安睡》。」

《張學友60+巡迴演唱會》

以一曲《吻別》作結

在安歌部分，學友邀請觀眾一起點歌大合唱，迎來《你的名字我的姓氏》、《每天愛你多一些》。他笑言今晚是星期六可以唱久一點，有粉絲稱要唱十首！其後，學友還帶來《還是覺得你最好》、《祝福》，最後以一曲《吻別》與觀眾道別。

完場後，學友感觸地分享：「24場的香港演唱會終於完成了。開始的時候帶著一點懷疑忐忑的心情，畢竟是60+了，體能和精神是否能應付這次較密集的24場60+演唱會的演出呢？答案今天揭曉了，只要自己做好準備，有足夠的練習，有足夠對演出的熱誠，有足夠對歌唱的愛，是可以辦得到的。」

接著，學友表示：「在此，我想感謝我的團隊，台前幕後的工作人員，每位表演老師（音樂人和舞者）的盡心盡力演出，每位入場的觀眾、歌迷，給了我最大的支持和力量。即使在我感覺狀態欠佳或疲憊或孤單時，都能憑藉大家的笑容、喝采、掌聲，甚或一個感動的眼神，重新獲得能量繼續前行，完成每一場的演出。」

《張學友60+巡迴演唱會》

心意轉化為愛心善款

最後他說：「誠如我在台上說過，感謝大家讓我成為最幸福的普通人，因為你們讓我可以一直做我最喜愛的工作，為大家表演、為大家唱。我無法保證我能做到70+ 、80+…，但我知道我一定會努力去繼續唱，嘗試去做得更好。感謝以善款代送花的善長，感謝來自各地的歌迷對我的支援和愛戴！最後，能在紅館完成這次60+演唱會，實在是一個美麗的回憶。」

此外，在巡迴演唱會香港站開騷前，學友呼籲疼愛他的好朋友不要送花籃及禮物，將心意轉化為愛心善款捐予「快樂港仁」，與他攜手幫助一群有需要的貧困老弱長者及基層家庭，令他們能夠得到免費中醫診療服務，造就更多健康快樂香港人。

捐款每100元便可幫助到一位病人得到一次免費的中醫診療及3天內服中藥。這段時間快樂港人共籌得善款60+萬，與是次《張學友60+巡迴演唱會》主題不謀而合，令更多有需要的長者及基層受惠。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

枉談丨李幸倪當年患抑鬱冇錢睇醫生　Gin Lee哽咽愧疚：唔想爸爸媽媽咁辛苦
19:07 2024/01/09
枉談丨李幸倪當年患抑鬱冇錢睇醫生　Gin Lee哽咽愧疚：唔想爸爸媽媽咁辛苦
叱咤樂壇流行榜2023丨軒公感謝尹光陪伴免獨鬥鏡仔　張敬軒奪喜愛男歌手獎謙稱未達標
15:32 2024/01/02
叱咤樂壇流行榜2023丨軒公感謝尹光陪伴免獨鬥鏡仔　張敬軒奪喜愛男歌手獎謙稱未達標
叱咤樂壇流行榜2023丨杜汶澤覺姜濤身心承受巨大壓力　籲對方放假沉澱：將來可以走更遠嘅路
16:14 2024/01/02
叱咤樂壇流行榜2023丨杜汶澤覺姜濤身心承受巨大壓力　籲對方放假沉澱：將來可以走更遠嘅路

你可能感興趣

枉談丨李幸倪當年患抑鬱冇錢睇醫生　Gin Lee哽咽愧疚：唔想爸爸媽媽咁辛苦
19:07 2024/01/09
枉談丨李幸倪當年患抑鬱冇錢睇醫生　Gin Lee哽咽愧疚：唔想爸爸媽媽咁辛苦
叱咤樂壇流行榜2023丨軒公感謝尹光陪伴免獨鬥鏡仔　張敬軒奪喜愛男歌手獎謙稱未達標
15:32 2024/01/02
叱咤樂壇流行榜2023丨軒公感謝尹光陪伴免獨鬥鏡仔　張敬軒奪喜愛男歌手獎謙稱未達標
叱咤樂壇流行榜2023丨杜汶澤覺姜濤身心承受巨大壓力　籲對方放假沉澱：將來可以走更遠嘅路
16:14 2024/01/02
叱咤樂壇流行榜2023丨杜汶澤覺姜濤身心承受巨大壓力　籲對方放假沉澱：將來可以走更遠嘅路
張學友 歌手 演唱會