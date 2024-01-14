張學友演唱會丨香港站籌逾60萬善款助長者　學友：感謝大家讓我成為最幸福的普通人

▲ 《張學友60+巡迴演唱會》

張學友第10次個人演唱會《張學友60+巡迴演唱會》香港站於昨晚（1月13日）舉行最後一場，一共24場演出亦完美落幕。

《張學友60+巡迴演唱會》每晚均座無虛席，來到尾場，學友狀態愈戰愈勇，一班舞者伴隨身穿全黑皮衣造型的學友，氣勢登場演繹出《Ooh La La 》，又踏上古董車頂唱出《馬路英雄》，緊接唱出《情不禁》加上20位舞者傾力演出，一開場便炸爆舞台。

此外，當然不少得抒情動人作品，包括《我應該》、《情書》、《我真的受傷了》、《分手總要在雨天》、《衹想一生跟你走》、《愛是永恆》等。學友十分尊敬每一位樂手老師，不論甚麼年紀都稱呼他們為老師，更在台上逐位介紹53人大樂隊中的每一位。

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▲ 《張學友60+巡迴演唱會》

學友表明不需要退休

他在台上表示：「今日已經喺香港最後一場，之前都擔心體力支持不住，嚟到第24場，都證明咗本人係得嘅！紅館係一個我有好多記憶嘅地方，1987年第一個演唱會到而家，多謝大家過去咁多場嘅支持、多謝所有曾經入場嘅觀眾，令張學友成為一個非常幸運、而且感到幸福的人。」

然後，他續稱：「本人係唔需要退休嘅，唱歌就係我最鍾意做嘅事，表演係我最開心做嘅事。嚟到第10個個人演唱會，大家識唱可以隨便跟我一齊唱、一齊喊、一齊笑都得。我為大家準備咗啲好特別嘅歌，就係我自己寫嘅歌。一首係我自己作曲，另外一首係我自己作曲兼作詞，唔通去到呢個年齡仲賣樣，都要話俾大家聽我係有啲才華。仲有為大家準備咗啲新歌，一隻國語新歌叫《又十年》，另外一首是《日出時讓街燈安睡》。」

▲ 《張學友60+巡迴演唱會》

以一曲《吻別》作結

在安歌部分，學友邀請觀眾一起點歌大合唱，迎來《你的名字我的姓氏》、《每天愛你多一些》。他笑言今晚是星期六可以唱久一點，有粉絲稱要唱十首！其後，學友還帶來《還是覺得你最好》、《祝福》，最後以一曲《吻別》與觀眾道別。

完場後，學友感觸地分享：「24場的香港演唱會終於完成了。開始的時候帶著一點懷疑忐忑的心情，畢竟是60+了，體能和精神是否能應付這次較密集的24場60+演唱會的演出呢？答案今天揭曉了，只要自己做好準備，有足夠的練習，有足夠對演出的熱誠，有足夠對歌唱的愛，是可以辦得到的。」

接著，學友表示：「在此，我想感謝我的團隊，台前幕後的工作人員，每位表演老師（音樂人和舞者）的盡心盡力演出，每位入場的觀眾、歌迷，給了我最大的支持和力量。即使在我感覺狀態欠佳或疲憊或孤單時，都能憑藉大家的笑容、喝采、掌聲，甚或一個感動的眼神，重新獲得能量繼續前行，完成每一場的演出。」

▲ 《張學友60+巡迴演唱會》

心意轉化為愛心善款

最後他說：「誠如我在台上說過，感謝大家讓我成為最幸福的普通人，因為你們讓我可以一直做我最喜愛的工作，為大家表演、為大家唱。我無法保證我能做到70+ 、80+…，但我知道我一定會努力去繼續唱，嘗試去做得更好。感謝以善款代送花的善長，感謝來自各地的歌迷對我的支援和愛戴！最後，能在紅館完成這次60+演唱會，實在是一個美麗的回憶。」

此外，在巡迴演唱會香港站開騷前，學友呼籲疼愛他的好朋友不要送花籃及禮物，將心意轉化為愛心善款捐予「快樂港仁」，與他攜手幫助一群有需要的貧困老弱長者及基層家庭，令他們能夠得到免費中醫診療服務，造就更多健康快樂香港人。

捐款每100元便可幫助到一位病人得到一次免費的中醫診療及3天內服中藥。這段時間快樂港人共籌得善款60+萬，與是次《張學友60+巡迴演唱會》主題不謀而合，令更多有需要的長者及基層受惠。