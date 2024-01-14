飛常日誌丨徐榮馬國明識微時友情逾廿載　高海寧蔡思貝與馬太湯洛雯份騷好姊妹

▲ 《飛常日誌》

TVB劇《飛常日誌》故事圍繞機場禁區內外每日接連發生的二、三事，以戲劇手法帶出機場不同部門員工如何透過緊密合作。

劇中，隸屬機管局的中央控制中心值班經理楊尚偉（馬國明飾）、機場客運服務經理呂芷珊（高海寧高Ling飾）、機場保安經理（行動）陳杰（洪永城飾）和機場飛行區運作經理李勝祥（徐榮飾），4人在機場中合作無間默契十足，從中建立出深厚Buddy情，現實中4人亦同樣Friend過打Band。

▲ 《飛常日誌》

徐榮馬國明相隔13年再合作

當中「百搭王」徐榮和馬國明、洪永城最為老友，徐榮受訪時透露與馬國明在讀訓練班時已認識，相識逾20載zf1

徐榮笑言：「我哋大家都鍾意踢波，會成日約埋一齊踢波，反而合作真係比較少，對上一次已經係《紫禁驚雷》，我哋係做兩兄弟，都差唔多十幾年冇真係合作！」

至於洪永城，徐榮透露兩人合作過《大帥哥》，同時亦是跑步友，講到今次與兩位老友合作，徐榮說：「今次合作非常開心，大家都係比較有經驗嘅演員，都入咗行一段時間，所以好快磨合到，一埋位就好有默契！」

▲ 《飛常日誌》

蔡思貝高海寧做靚湯姊妹

講到4人劇中Buddy情十分突出，馬國明受訪時笑言：「本身同高Ling都好熟，之前都合作拍過幾套劇，而佢同我老婆（湯洛雯）又係好Friend。」

他更表示：「徐榮就係我廿幾年波友，我同佢私底下係無所不談嘅好兄弟，洪永城雖然唔係波友，但佢性格本身好多嘢講，好識搞氣氛，佢呢種性格好易同佢做到朋友，雖然唔係識咗好耐，但有一種好好朋友嘅感覺。」

▲ 《飛常日誌》

馬國明續指，拍攝氣氛十分愉快：「劇中我哋4個好多時都會有合作，所以建立咗一段友誼出嚟，咁啱我哋現實又咁老友，好易轉到真感情去劇入面，希望觀眾都鍾意我哋4個Buddy啦！」

至於馬明與在劇中飾演其前妻的蔡思貝亦甚有淵緣，兩人於2017年的《心理追兇Mind Hunter》首次作合，今次則是首度飾演一對。此外思貝與馬明太太湯洛雯亦份屬好友，早前馬明與靚湯在泰國蘇梅島結婚，思貝更孖住高Ling飛到當地為靚湯做姊妹。