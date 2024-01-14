【學童自殺】林正財：學生精神健康狀況回穩　倡學校推動學生每日運動1小時

▲ 精神健康諮詢委員會主席林正財表示，據學界觀察，目前學童的精神健康狀況已穩定下來。（資料圖片）

為應對學童自殺問題，政府在上月推出三層應急機制，協助學校及早識別及支援有較高自殺風險學生。精神健康諮詢委員會主席林正財今日（14日）在電視節目表示，據學界觀察，目前學童的精神健康狀況已穩定下來，相信當局會視乎情況考慮會否延長機制，包括檢討會否將校長熱線恆常化。他又建議，學校應在校內強力推行每日1小時運動時間，建立愉快的學習環境。

林正財表示，更重要是結合三層機制，做好預防、識別及轉介工作，「不論日後是否仍稱為三層機制，概念都是正確，預防有三層，然後辨識有需要學童，以及轉介又有三層」，並透過專業精神健康人員在校內提供支援。他又指，緊急情況下，「普羅大眾有18111熱線可求助，校長都需要有熱線求助」，因此委員會亦會檢討及考慮將求助熱線恆常化，應付緊急個案。

林正財又指，分析過近期學童自殺的個案，發現當中有個案沒有出現精神問題，亦未必有很大的學習困難，但在有需要時，以為沒有人願意聆聽他們的需求；甚至部分學童放學後仍要花3小時完成功課，令他們的休息、運動及建立健康家庭關係的機會減少。因此，林認為，應在學校建立「樹窿」，幫助學生建立對精神健康的認識，包括學習精神健康急救，亦建議學校跟從世界衞生組織及衞生署指引，讓學生每日進行1小時中度或強度運動，強健身心。

被問到現時課時框架下，是否有空間進行相關工作，林正財認為，按教育局的課時指引而言是存在空間，不過問題在於有個別學校會為追趕成績，而壓縮時間，令空間或較窄，因此會考慮透過鼓勵、誘因甚至監管，令學校進行相關工作。他更提醒校方緊記，在課時緊凑、需追趕課業時，亦要預留空間讓學生做好運動、休息的「基本功」，有更多喘息機會及適應空間。林又認為，應從功課量入手，強調精神健康問題並非由單一因素造成，故不能將責任歸咎一方。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁凱婷