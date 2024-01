▲ 余文樂一家四口。

余文樂在2016年認愛台灣女星王棠云,然後在翌年結婚,二人婚後育有一對兒女,而余文樂亦搬到台灣生活,夫婦並不時放閃。

可是,有網民發現,余文樂卻在2023年的最後一天清空IG上所有貼文,只留下3個帖文,最耐的帖文是去年12月31日、照片是一張菊花照,並寫:「Reset and restart. Wish you all a Happy New Year(重置與重新開始,祝福大家新年快樂。)」。另一張照片是5男合照,還有一張是1月7日上載的兒子背影打籃球照片,而王棠云的所有照片都消失,此舉讓網友們不禁猜測兩人是否婚變。

▲ 余文樂享受親子樂。

網民關心余文樂近況

不過,余文樂夫婦目前的IG仍互相追蹤,而有網民到王棠云IG留言關心二人夫妻情況:「可以跟lok放閃一下嗎><」、「是有注意到…沒互動了」。

另一方面有網民認為余文樂婚姻沒出現問題:「沒有吧!幹嘛亂講」而王棠云在余文樂剩下的3個帖文,有兩次都點讚。