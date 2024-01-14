爺孫戀丨李龍基未婚妻Chris被大漢襲擊　女友王青霞強調沒騙財未有悔婚

▲ 李龍基澄清未有把物業轉到未婚妻王青霞名下。

現年73歲李龍基與年紀較他細36年的王青霞（Chris Wong）在2019年拍拖，這段「爺孫戀」引來網民注意，而李龍基曾預告在亞人在去年底結婚，可是結果婚禮延期，因為一直有指李龍基已把手上大灣區的7間物業轉到Chris名下，由此令外界猜測Chris有手騙財。

李龍基與Chris接受媒體訪問表示，Chris更遭一名壯漢當街襲擊，Chris稱坐小巴時，有名粗獷的男士趁她下車時一腳伸向她，Chris跌在地上，臉部、膊頭、腰、腳等瘀了，對方破口大罵：「賤人！唔好呃李龍基呀！嘔返七層樓畀佢！」之後逃之夭夭，李龍基叫女友不可再單獨外出。

爺孫戀丨李龍基女友回應網民「嘔番七間屋出嚟」嘲諷 Chris用12字大反擊表明態度

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李龍基澄清轉物業傳聞

李龍基在訪問澄清，仍未把物業業權轉予Chris，反是把所有樓、車位過戶予前妻，強調未婚妻沒騙他財產。

另外，對於Chris被指曾在東莞做小姐，李龍基指女友家境富裕，10歲赴美讀書，於常春藤大學畢業，從小學琴、畫畫、寫書法並讀飛機駕駛及直升機課程。

而且李龍基指Chris已融入家中，與他的孫相處融洽，不時食飯見面外，女兒中也會發短訊多謝女友照顧仔。不過，Chris也坦言最初父母不接受這段「爺孫戀」，但隨漸接受，她亦從沒想過悔婚，只是家有白事才不能辦喜事而婚禮延期，稍後會到美國籌備婚禮但強調不會鋪張。

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