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【急症室加價】林正財：政府盼理順市民求醫習慣　並非為增加少許收入

社會 16:03 2024/01/14

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政府正檢討公立醫院各項服務收費。（資料圖片）

政府正檢討公立醫院各項服務收費，行政會議成員林正財今日（14日）在電視節目上表示，目的不是為增加政府收入，是希望理順市民求醫習慣，到適合的醫療機構求醫。他又認為，政府已有藍圖，包括資助市民看私家醫生等，會確保加價後，基層仍然求醫有門。

政府考慮將急症室收費改為按求診者危急程度而定，引發爭議。被問到在本港經濟較差時加價，時機是否合適，本身是醫生的行政會議成員林正財認為，做法難以避免，「談及收費，永遠不會有合適時間，我再強調，其實我們檢討急症室收費，不是為了增加少許收入，最重要是建構基層醫療，怎樣理順市民求醫習慣」。

林正財亦認為，本港醫療系統不設「守門人」制度，或令部分市民不清楚求醫方向，並稱「公立醫院已多年未有調整收費，以致急症室及私家醫生收費差距愈來愈大，確實導致部分市民因經濟誘因，而到急症室求醫」。

林正財又稱，政府努力建立基層醫療系統，形容現時推行的糖尿病等慢性病共同治理計劃為「配套的雛形」，鼓勵市民有專屬的家庭醫生，有問題時可以即時發短訊諮詢、問意見，以解決希望即時就醫的焦慮情況。

對基層市民而言，私家醫生收費相對較貴，當被問到急症室加價會否令有關市民延遲就醫，林正財則表示：醫管局普通科門診應有清晰定位，「它是服侍和幫助一些基層市民，經濟有需要市民，而不是中產也到普通科門診」，相信這樣能確保求醫有門，不會影響低收入人士就醫。

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責任編輯：梁凱婷

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