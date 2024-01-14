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【不良銷售】旺角藥店涉嫌「斤變錢」誤導內地客　2名職員被海關拘捕

社會 15:36 2024/01/14

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​香港海關打擊藥店不良營商手法。

旺角花園街的「友和日韓藥店」2名藥店男店員，涉嫌使用誤導性遺漏的不良營商手法銷售中藥材，違反《商品說明條例》，今日（14日）被香港海關拘捕。

海關早前接獲1名內地遊客舉報，指日前在藥房購買中成藥時，被店員以「面色差」為由推銷中藥材，店員涉嫌以誤導手法令顧客相信中藥材是以斤計價。事主同意購買後，店職將有關中藥材磨粉後，店員才表示是以錢計價，較預期價格高160倍，高出2萬多元。最終事主被迫以1萬多元購買部分藥粉。

海關經深入調查後，今日派員拘捕涉案藥店的2名男店員，年齡分別為31歲和33歲。案件仍在調查中，兩名被捕男子現正接受調查。

海關表示，十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情況，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案予調查人員作優先處理。農曆新年將至，海關將繼續加強巡查及執法，嚴厲打擊不良營商。

海關提醒商戶遵守《條例》的規定，而消費者亦應光顧信譽良好的商戶及留意商品的計價單位，並要求更詳細資料，包括所選商品的總價格，再作交易決定。

根據《條例》，任何商戶如在交易過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格舉報懷疑違反《條例》的事宜。

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責任編輯：馮琪雅

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