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【財爺網誌】陳茂波︰全年總存款額料增逾5%　資金仍處「淨流入」狀態

政治 16:12 2024/01/14

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陳茂波上周出席一個有關全球投資的論壇並致辭。（陳茂波網誌圖片）

財政司司長陳茂波表示，雖然過去一年本港的資產市場受壓，不過，去年全年總存款預計增長超過5%。去年全年約2,500億港元資金經「南向通」流入本港股票市場。數字反映資金仍處於「淨流入」狀態。他又指，不少國際投資者認同，香港是理想選項。

陳茂波今日在網誌表示，去年首11個月，本港總存款額達到約16萬億港元，較去年同期增加了4.1%，而當中港元存款額佔7.6萬億港元，亦較去年同期上升1.7%。加上12月初步數字，預計增長料超過5%。

不少國際投資者認同香港是理想選項

他引述市場報告預計，香港的財富管理業務2022年至2027年，每年將錄得7.6%升幅，可為本港金融、專業服務帶來龐大機遇。加上人工智能、生物醫藥、金融科技等產業已漸次成形，在港府創科政策和資源的大力支持牽引下，一批重點企業陸續落戶香港，不少私募基金及風投基金，都被吸引到港找投資機會。

陳茂波說，國際投資市場尋求最具「性價比」的回報機遇，着眼的不是「過去式」的數字，而是「未來增長潛力」，「不少熟悉香港市場的國際投資者都認同，香港正是其中一個最理想的選項。」

世界經濟論壇年會周一至周五在瑞士達沃斯舉行，陳茂波將出席。他表示，希望屆時可向一些很久沒到訪過香港或內地的投資者，介紹最新的發展與機遇。

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