【賀年禮品】一田過百款新春食品特價發售　蔘茸海味禮盒低至42折

▲ 一田賀年食品祭「御願緣満」。（一田超市提供）

農曆新年將至，由1月17日起至2月13日，全綫一田超市及6大展銷場舉行一田賀年食品祭「御願緣満」，推出多項應節年貨，過百款鮑魚、花膠、元貝等海味珍饈及養生食材、團年飯餸菜、應節年糕湯丸、港、日、台賀年禮盒等，低至42折發售。

▲ 過百款蔘茸海味42折起，送贈品高達$394。（一田超市提供）

▲ 多款團年飯食材。（一田超市提供）

▲ 一田ｘMorozoff洋菓子禮盒。（一田超市提供）

低至42折發售的蔘茸海味、湯料花茶禮盒褔袋，涵蓋金城、安記、阿一鮑魚、官燕棧等10大老字號品牌，買海味送更多海味，贈品高達$394。焦點筍貨包括：

1. $248「官燕棧LINE FRIENDS meets 即食花膠鮑魚禮盒」

2. 「安記50週年<鮑發財>寶盒」$700有找1套，內有13罐鮑魚

3. $1,688「金城x鮑中寶高級海味禮盒」 有齊矜貴墨西哥野生鮑魚、花菇、元貝

4. $288入手一福袋集齊鮑魚、螺片、花菇、發菜、湯包、花茶等7款養生好貨的「南北行〈金龍吉祥〉鮑魚養生福袋」

另外，一田推出多款食材及即食菜式，方便港人準備團年飯，焦點筍貨包括：

1. 「鮑汁佛跳牆」，一盤食盡鮑魚、海參等10款矜貴食材

2. 15分鐘速煮上碟的「原隻豬手拼紅燒飽魚」、「冬至及新春富貴鮑魚盆菜」

3. 2款一田超市特設的「火鍋海鮮拼盤」，有齊花尾龍躉片、海鱸魚片、鰻魚片、鮑魚等食材

3. 骨膠原爆登原隻本地飼養「農舍雞」

4. 鮮甜之最世界名蝦「阿根廷天使紅蝦」

5. 北海道「和樂堂一口麻糬芝士年糕」

6. 香港人氣米芝蓮推介食店「福元湯圓」及台灣家鄉風味「巧丘客家鹹湯圓」

超市同時推出多款人氣應節禮盒、醇酒，包括：

1. 一田聯乘日本神戶洋菓子名店 Morozoff 「YATA X Morozoff 日本薄脆片曲奇雜錦禮盒」，可可花生豆、脆脆米朱古力等7款招牌洋菓子

2. 雪中貯藏發祥酒造「高之井酒造純米大吟釀原酒」

3. 地瓜片界愛馬仕之稱的「地瓜娜娜地瓜片」

4. 香港半世紀老麵廠出品，齊集芫荽、鮑魚、瑤柱、冬菇4款傳統新口味的「永樂出奇盒」

5. 全人手本地製作特色4味的「研味社好運堅果系列」及「Nut Works雜錦夏威夷果仁」

6. 「Sanrio 造型朱古力彩幣」更是小朋友至愛

7. 稀有新品種、甜度高的「大分豐王蜜柑禮盒」

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記者：陳麗娜