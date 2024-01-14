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萬千星輝頒獎典禮2023丨澳門直撃見證視帝視后誕生　丁子朗獨挑大樑做司儀【不斷更新】

娛樂 20:13 2024/01/14

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 佘詩曼 高才通 李施嬅 中一面試 新聞女王 區區有好校 MIRROR 名校專區

直撃TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》

TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》於今晚（1月14日）假澳門上葡京綜合度假村隆重舉行，也是《萬千星輝頒獎典禮》首次不在電視城舉辦。

今晚《萬千星輝頒獎典禮2023》將一共頒發25個獎項，當中新設「最具潛質新人」獎；「大灣區最喜愛」系列獎，包括劇集、男主角、女主角和綜藝及資訊節目；「馬來西亞最喜愛TVB綜藝及資訊節目。

頒獎嘉賓方面，大會事前公布有戚美珍、羅嘉良、林保怡、盧海鵬、何超儀、姜皓文、譚耀文、元華、朱咪咪、林敏驄、布志綸、賈思樂、陳豪、江美儀、張曦雯、陳貝兒、陳茵媺、黃翠如、單文柔、湯洛雯及農夫等，另賣關子請來兩男一女神秘嘉賓，只透露他們均曾為TVB拍下經典代表作。

萬千星輝頒獎典禮2023丨一文盡睇提名名單　佘詩曼成視后大熱陳豪馬國明爭視帝

【21:49】大灣區最喜愛TVB男主角：《廉政狙擊》黃宗澤

【21:45】大灣區最喜愛TVB劇集：《新聞女王》

【21:43】大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目：《獎門人感謝祭》系列

【21:32】最佳資訊及專題節目：《無窮之路Ⅲ——無垠之疆》

【21:27】最佳綜藝節目：《中年好聲音》

【21:15】馬來西亞最喜愛TVB女1主角：《新聞女王》佘詩曼

【21:12】馬來西亞最喜愛TVB男主角：《新聞女王》馬國明

《隱形戰隊》團隊。（陳慧安 攝）

【21:07】馬來西亞最喜愛TVB劇集：隱形戰隊

【21:05】馬來西亞最喜愛TVB綜藝及資訊節目：隨懿深度行

【20:49】飛躍進步女藝人：劉穎鏇

【20:43】飛躍進步男藝人：馬貫東

最佳男配角：林子善（陳慧安 攝）

【20:30】最佳男配角：《隱形戰隊》林子善

【20:26】最佳衣著男女藝人：馬國明、佘詩曼

最佳女配角：高海寧（陳慧安 攝）

【20:18】最佳女配角：《新聞女王》高海寧

【20:00】任司儀的丁子朗穿梭於TVB劇內與眾經典角色互動，然後載歌載舞。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

記者：游艾維、陳曉柔

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