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娛圈喜事丨曾之喬宣布將升呢做媽媽　與辰亦儒騷超音波照：很開心當爸媽

娛樂

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

曾之喬和辰亦儒將「升呢」做爸爸媽媽。

現年35歲台灣女星曾之喬和現年43歲男星辰亦儒結婚4年，可是夫妻因工作關係聚小離多多曾傳婚變。不過，曾之喬最近PO比基尼照，小腹微凸的樣子被猜測是否有喜。

今天（8月15日）終有好消息，曾之喬放上和辰亦儒的合照，她手上拿著寶寶超音波照證實懷孕：「我們很感激，很開心，很榮幸，能夠成為爸爸媽媽。」

曾之喬表示，平常熱愛分享的自己，懷孕後頓時不確定該說些什麼，也好像不知道該挑哪張寶寶的照片，因為對她來說都很可愛，且每張都黑白，看起來差不多，所以她挑了一張非常可愛的小腳照，向大家報喜。她寫道：

我們很感激，很開心，很榮幸，能夠成為爸爸媽媽。
·
平時熱愛分享的我，這次好像不確定該講些什麼😆，因為感受太深刻了，滿滿的體會也太多了。
（未來若有合適的機會，再跟大家分享一些難忘的過程🤍）
·
也好像不知道該挑哪張寶寶的照片，都很可愛啊，而且幾乎都是黑白的，說實在話每張也都蠻像的😂。
（就選了一張我覺得非常可愛的小腳吧🦶🏻）
·
真心感謝所有祝福我們的人。
謝謝所有關心我們，為我們開心的人。
謝謝所有的愛和支持。

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