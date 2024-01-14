【社區客廳】自助洗衣、備餐間最受歡迎　劏房戶︰可支援家中大小事

▲ 在剛過去的冬至，梁女士（右）與其他家庭一同在深水埗社區客廳做湯圓應節。（九龍樂善堂圖片）

深水埗社區客廳上月啓用，主管徐滙宗透露，社區客廳的自助洗衣設施，以及提供完善煮食用具的備餐間，最受使用者歡迎。有受惠的劏房戶表示，社區客廳可支援家中大小事，「不論煮食、洗衣，以及照顧小朋友。」

梁女士與兒子居於百多呎的劏房，自深水埗社區客廳啟用，母子生活迎來改善。梁女士表示，以往兒子在家讀書若遇難題，她無法幫忙，即使兒子完成功課，想媽媽跟他玩一下，但家務纏身，梁女士也無暇陪伴，兒子只能在斗室中看電視解悶。有社區客廳後，兒子走動空間大增，營運機構更提供課後支援，安排大專生在場指導學生完成功課。完成功課，則有其他小朋友或社區客廳人員陪同玩耍，「我兒子很喜歡這裏。」

過往因家中狹小，無法放置洗衣機要手洗。梁女士說，現在能以相宜的價錢，使用社區客廳的自助洗衣及乾衣設施。社區客廳的興趣小組，亦擴闊梁女士的社交圈子。

社會福利署助理署長陳麗珠說，政府目標是讓不少於七成的服務使用者，在使用社區客廳設施後，感到生活空間、社區歸屬感及人際網絡得到提升。政府未來會在劏房住戶較為集中的地區設立更多社區客廳，讓更多基層家庭受惠。

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責任編輯：趙居逸